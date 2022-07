Gabriel Traversari: Sumergido en el arte

Llegaste, inadvertido sol flagrante luz, brillosa esfera, llegaste incandescente Dios, como el albor de primavera. ‘Llegaste’, -Gabriel Traversari-

Es uno de los artistas más multifacéticos de Latinoamérica; actor, cantautor, poeta, escritor, periodista, cineasta, pintor, fotógrafo y productor musical y televisivo. Su nombre es: Gabriel Traversari, y su trabajo a lo largo de los años ha sido reconocido a nivel internacional. Conozcamos un poco más sobre este gran personaje.

Gabriel Augusto Traversari Debayle nació un 7 de septiembre de 1963 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Aunque de origen norteamericano, Gabriel creció en el municipio de El Crucero, Nicaragua, condición que marca su identidad como nicaragüense. Es descendiente de una de las familias más distinguidas de la ciudad de León. Su bisabuelo, el ilustre Dr. Luis H. Debayle fue considerado el mejor amigo de Rubén Darío y padre de “Margarita”, a quien el notable panida dedicara el universalmente famoso poema: “Margarita está linda la mar.” Su madre es María Lourdes Debayle y su padre el famoso torero ecuatoriano Fernando Traversari.

Gabriel salió de Nicaragua a la edad de 12 años y estudió Arte dramático en la Universidad del Estado de la Florida. Durante su etapa de estudiante participó en numerosas obras escolares, siendo la actuación la primera pasión que llegaría a su vida.

Al poco tiempo de graduarse, comenzó a laborar para Univisión, primera cadena hispana de televisión en los Estados Unidos. Gabriel desempeñó el papel de anfitrión en el programa TV Mujer, exitoso show matutino que compartiría con presentadoras como Lucy Pereda, Lauri Flores y Jackie Nespral.

En 1993 se estrenó la tercera versión de la telenovela Corazón Salvaje, protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González y Traversari fue contratado para doblar la voz de Palomo al inglés, un proyecto supervisado por el productor Emilio Estefan, con la intención de vender novelas hispanas al mercado norteamericano, según detalló Traversari.

En 1995 hizo el papel de un paparazzi en la cinta Two much, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Antonio Banderas. Fue para esas épocas que comenzó su incursión al mundo de la literatura, siendo la poesía otra de sus grandes pasiones. En 1997 publicó su primer libro titulado Beforethe Dawn: Genuflections to My Cimmerian Wraith, una colección de poemas en inglés.

Posteriormente fue presentador de los programas Un día de fama y Behind the Scenes para E!Entertainment, los cuales dejaron de emitirse en el 2001, aunque Gabriel continuó sirviendo como corresponsal de entretenimiento para esa cadena por unos cuantos años más.

Para esas fechas lanzaría su primer disco: Luna de piel, el cual produjo junto a Mario Gil y Lewis Martineé. Este mismo contiene temas como: Carolina, Baños de amor y La vida es sueño, siendo esta última parte de la banda sonora de la serie juvenil nicaragüense Sexto Sentido.

En el 2004 tuvo una breve participación en la telenovela ¡Anita, no te rajes!, y ese mismo año logró unir a numerosos artistas nicaragüenses para interpretar la canción "Volver a nacer", escrita por él y la cual serviría para dar a conocer la Fundación Futuro de Nicaragua, un organismo comprometido a apoyar iniciativas médicas, culturales y educacionales en su país. También participó como presentador junto a la Miss Universo 2003, Amelia Vega en el certamen “Miss Nicaragua 2004”.

En abril del 2005 protagonizó la película Murderontheborder, junto a Francisco Gattorno, y comenzó a salir como actor recurrente en las series Decisiones y Lotería producidas por la cadena Telemundo. Hizo, a la vez, el papel del Dr. Valencia en la telenovela El cuerpo del deseo, donde compartió créditos con Mario Cimarro y Lorena Rojas (1971-2015).

En el 2006 estrenó su programa Las espectaculares casas, para la cadena Casa Club TV y en el 2008 hizo un papel especial en la novela Pecados ajenos. Fue ese año y después de mucho tiempo que Gabriel regresó a tierra pinolera, donde inició una serie de proyectos literarios, empresariales, musicales y televisivos.

Este artista ha venido a Nicaragua con un determinante compromiso: tratar de crear cambios positivos y promover dignamente la imagen de Nicaragua ante el mundo. “Tuve la dicha de forjar mis pasos profesionales en Estados Unidos, país que me brindó muchas oportunidades en televisión y otros numerosos ámbitos, y ahora siento que es mi deber retornar a esta tierra que tanto quiero, compartir un poco de mi conocimiento adquirido y ayudar a los que no tienen el apoyo que se merecen”, detalló Traversari en una entrevista con el programa Evas Urbanas.

Uno de esos proyectos fue la creación del grupo musical Myla Vox, integrado por Yamir, Laken y Franky, que tuvo un gran impacto en la música juvenil nicaragüense y marcó valiosos precedentes a nivel nacional. Este esfuerzo resultó en múltiples éxitos radiales y el lanzamiento del disco Viajando al Sur.

En el 2009, Gabriel publicó el libro Vernáculo: Encuentros con mi tierra y ese año produjo La Conferencia de Música Centroamericana, un proyecto que tuvo como fin la creación de un foro sostenible y multidisciplinario a través del cual artistas y profesionales centroamericanos pudieran crear enlaces y alianzas directas y eficaces con destacadas figuras de la industria discográfica internacional.

En el 2010 puso en marcha otro exitoso proyecto musical: losPremios a la Música Nicaragüense, auspiciado por la compañía telefónica Claro, y el cual se realizó por dos años consecutivos en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Gabriel jamás ha dejado a un lado otra de sus pasiones, el cine, y en octubre del 2012 creó el proyecto Los Celumetrajes, el primer festival de cine nicaragüense con celulares, y en noviembre de ese año organizó una gala benéfica al estilo James Bond en el Hotel Crowne Plaza, en celebración del 50 aniversario del agente secreto 007 y con el fin de apoyar comedores infantiles para niños de bajos recursos.

En el 2014 publicó su libro La hija del dictador: conversaciones con Lillian Somoza Debayle; al año siguiente organizó Latin Flavors, la más importante feria gastronómica a nivel nacional y en el 2016 presentó su libro Azul y Blanco: 90 minutos que unieron a Nicaragua, el cual contó con un prólogo de Elizabeth Pérez, presentadora de CNN Deportes.

En el 2017 creó la feria Lifestyle; a inicios del 2018 publicó su primer cuento corto, El niño y el pregonero y en el 2020 lanzó su obra Hecho en Nicaragua: 100 destacadas personalidades nicaragüenses contemporáneas.



En el 2021 estrenó en el Festival de cine Ícaro y 15 festivales internacionales más, su cortometraje La Carpa y en el 2022 produjo el proyecto auditivo Verso y Voz, homenaje a la poesía centroamericana, una antología de los mejores exponentes de la poesía centroamericana declamada por 30 notables figuras del espectáculo internacional. Personalidades españolas como Toni Zenet, Miriam Díaz-Aroca, Clara Montes, el poeta Manuel Francisco Reina y el aclamado cantautor Alejandro Jaén se sumaron a un elenco estelar y a una iniciativa regional sin precedentes.

Gabriel Traversari presentando su libro Verso y Voz en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Foto, cortesía del INCH.

Comparo mucho a Traversari con el gran español multifacético Luis Eduardo Aute. De sus numerosas y diversas expresiones creativas, Gabriel se identifica con cada una por igual, así que nos quedaremos al pendiente de qué más nos ofrecerá este gran artista en un futuro no muy lejano.