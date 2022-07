​‘GoFundGreen’, no te quedes de brazos cruzados ante la crisis medioambiental que atraviesa el país El activismo y la acción de las personas comprometidas con el medio ambiente pueden marcar la diferencia Macarena Arcos

martes, 26 de julio de 2022, 09:36 h (CET) España arde un verano más. El país está encadenando olas de calor que han elevado los termómetros por encima de los 40 grados en casi todas las ciudades. Las altas temperaturas han agravado los numerosos incendios producidos en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Cataluña. Ante esta realidad, el activismo y la acción de las personas comprometidas con el medio ambiente pueden marcar la diferencia, porque todos podemos hacer algo al respecto, por pequeña que sea la acción. Una forma de hacerlo es a través de las campañas de recaudación de fondos. Estas bien pueden dirigirse a apoyar a organizaciones ecologistas existentes de manera global o por el contrario, centrarse en el ámbito local y financiar acciones específicas (reforestación, adecuación del terreno, limpieza….) puestas en marcha por los comités ciudadanos o asociaciones vecinales centrados en salvaguardar el territorio.



Precisamente eso es lo que busca la plataforma de crowdfunding GoFundMe: animar a todo el mundo a ayudar al medio ambiente. Por ello se ha puesto en marcha GoFundGreen (https://gfme.co/GoFundGreen_es), un espacio abierto a todos donde crear campañas medioambientales. Cualquier persona puede crear un crowdfunding, tomar como inspiración algunos proyectos ya existentes incluidos en la página, o directamente acceder a un listado de campañas a las que donar.

La crisis ambiental que vivimos en la actualidad necesita ser concebida como un problema global, donde no solo es importante la disminución en el uso del plástico o el ahorro energético, sino que va mucho más allá. Por ello en GoFundGreen han aunado campañas muy diferentes que van desde prevención de incendios, a la protección de los océanos o la agricultura sostenible, porque todo forma parte del mismo problema. Con esta nueva página, GoFundMe quiere ofrecer herramientas para aquellas personas que ante el desastre buscan motivos para la esperanza, y es que en estos días se han multiplicado las campañas de recaudación de fondos para proteger el medio ambiente.

Por ejemplo en Zamora. El fuego que está quemando esta provincia castellano leonesa tiene visos de convertirse en el más grande de la historia de España hasta el momento, con cerca del 6% de la superficie de la provincia arrasada. En San Martín de Tábara se encuentra la explotación ganadera de cabras de la familia de Santiago León, que elaboran desde hace muchos años uno de los mejores quesos de toda Zamora, el queso Beato de Tábara.

El incendio acabó con la vida de varias cabras y redujo a cenizas el pasto donde se alimentaban. La campaña de crowdfunding “Cabras afectadas por el incendio de Zamora“ tiene como finalidad la compra e instalación de nuevas cercas que permitan a los animaes poder salir nuevamente al campo; así como al abastecimiento de forraje para su alimentación, permitiendo a la familia ganadera “volver poco a poco a esa normalidad que les fue injustamente arrebatada por las llamas”, tal y como aseguran en la campaña. No es la única iniciativa que se ha creado para hacer frente a las consecuencias que está dejando tras de sí esta ola de incendios. En Rellinars, Barcelona, los vecinos ha lanzado a través de una organización vecinal la campaña “Ajuda'ns a protegir-te del foc - ADF Rellinars” con la finalidad de ayudar en las labores de extinción del incendio que ha calcinado más de 1.200 hectáreas.

GoFundGreen (https://gfme.co/GoFundGreen_es) está disponible para cualquier persona que quiera actuar ante los desastres medioambientales de los que estamos siendo testigos. Ya son muchas las personas que se han sumado: desde el nadador español, Pablo Fernandez Álvarez, cuyo Récord Guinness ha ayudado a proteger los océanos; hasta el comité de ciudadanos voluntarios contra los incendios en una región italiana, Val di Noto; pasando por todas las recaudaciones que ya se han puesto en marcha en la plataforma con motivo del Día de la Tierra. Ahora es el turno para que tú sumes tu apoyo.

