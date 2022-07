​El proyecto Libera vuelve a movilizarse contra la 'basuraleza' en los entornos marinos La edición de este año tendrá lugar entre el 17 y el 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 23 de julio de 2022, 12:33 h (CET) El proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, celebra la sexta edición de la campaña ‘1m2 por las playas y los mares’ para recoger y analizar los residuos abandonados en estos espacios naturales y poder conocer así en profundidad este grave problema que afecta a la biodiversidad.



La edición de este año tendrá lugar entre el 17 y el 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day), que se celebra el 18 de septiembre. La participación está abierta a cualquier organización, colectivo, asociación o entidad inscribiéndose en la web del proyecto antes del 11 de septiembre.

La iniciativa no sólo tiene el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la conservación y la protección de los entornos marinos, sino ampliar el conocimiento sobre las características y los efectos de la 'basuraleza' sobre estos entornos y las especies que los habitan.

Para ello, los participantes de la campaña, entre los que, como cada año, estarán buceadores de la Red de Vigilantes Marinos, de la ONG Oceánidas, o de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), podrán usar la aplicación Marnoba, diseñada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services, una plataforma que recoge y almacena toda la información necesaria para conocer la 'basuraleza' abandonada en costas y mares del España.

Los datos que se obtengan se sumarán a los más de 670.000 objetos ya caracterizados desde 2017 y que el proyecto Libera ha recopilado en su ‘Barómetro de la basuraleza’, y más tarde se integrarán en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (Miteco). Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.