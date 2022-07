​El capital riesgo español ayuda a combatir el cambio climático Las empresas de capital riesgo españolas están subiendo el listón cuando se trata de fondos dedicados a la tecnología climática Redacción

viernes, 22 de julio de 2022, 08:00 h (CET) El cambio climático inducido por un planeta que se calienta cada vez más ̶ gracias a nuestra dependencia de los combustibles fósiles ̶ está llegando a un punto de crisis, y muchos están muy preocupados por el futuro de la Tierra.



El ecosistema español de startups crece día a día, con numerosas startups que se toman muyen serio la agenda ecológica y la convierten en su actividad principal.

Una encuesta realizada en 2021 a 10.000 jóvenes de entre 16 y 25 años en más de 10 países mostró que muchos jóvenes adultos tienen una visión sombría del futuro de la humanidad y que la vida tal y como la conocemos está condenada. La encuesta fue dirigida por la Universidad de Bath en colaboración con cinco universidades.

Afortunadamente, el capital riesgo español está asumiendo el reto y se dirige a la financiación de empresas emergentes de tecnología climática. De hecho, desde el Acuerdo Climático de París de 2016, la financiación del capital riesgo ha aumentado de forma espectacular, con más de 32.000 millones de dólares invertidos en climate tech. Y Europa está liderando el camino.

Según Novobrief, el cambio hacia la financiación del desarrollo de tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha ganado tracción también en España.

He aquí algunos ejemplos de inversiones reales en startups destinadas a hacer el mundo más verde.

Invertir en el medio ambiente

Ship2B Ventures, con sede en Barcelona, anunció el año pasado que invertiría 55 millones de euros en 25 startups que comparten su dedicación al impacto social y medioambiental durante los próximos cinco años. Aunque su objetivo es la rentabilidad, la empresa insiste en el impacto económico, social y medioambiental real. Y el cambio climático es uno de los tres pilares en los que invierten.

2050 Life, con sedeen Valencia, tiene una poderosa misión. El propósito de la firma es "entregar a nuestros hijos un mundo mejor en 2050". Y todo ello en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La empresa se define como un negocio de capital riesgo que pretende remodelar el modelo estándar de inversión de impacto.

Entre sus proyectos se encuentran Climatetrade (un programa de compensación de emisiones de carbono); Hemp the Climate, una alianza mundial cuyo objetivo es utilizar el cáñamo industrial para la regeneración del suelo y la resiliencia climática; Green Urban Data, que proporciona inteligencia para ciudades más ecológicas, y The Generation Forest, centrada en prácticas forestales sostenibles.

Apoyo a las empresas energéticas de nueva creación

EDP Ventures, la rama de capital riesgo de EDP, financia las primeras empresas que trabajan en el sector de la energía. Sus prioridades de inversión incluyen la energía limpia, la infraestructura de redes inteligentes y el almacenamiento de energía. Con oficinas en Madrid, Lisboa y São Paulo, EDP ha invertido recientemente en Plexigrid, y esta noticia es tan emocionante como ganar mucho jugando a las tragaperras que disfrutan los jugadores slots chile.

Plexigrida firma que proporciona soluciones que permiten a los operadores de redes de distribución (DSO) gestionar su red de manera más eficiente hoy en día y convertirse en un motor activo de la transformación necesaria para lograr la transición energética. Plexigrid lo hace con un software que permite la representación gráfica en tiempo real de la red de distribución de electricidad para que pueda ser gestionada y mantenida de forma más eficiente.

Otra startup financiada por EDP es Greeneagle, que ha desarrollado un software para impulsar y mantener la eficiencia de las operaciones de energía eólica, como los parques eólicos. Una empresa de capital privado con sedeen Barcelona, Suma Capital, también ha dado que hablar. La empresa ha sido recientemente galardonada con el premio a las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) 2021 como mejor gestor de fondos europeo.

Las empresas de capital riesgo españolas están subiendo el listón cuando se trata de fondos dedicados a la tecnología climática.

