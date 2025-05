El I Cione Congress: un evento sin precedentes en la integración de la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada en la Óptica y Audiología

El I Cione Congress reúne a más de 300 profesionales del sector óptico y audiológico para explorar cómo la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada está revolucionando la práctica diaria. Con la participación de expertos de renombre y el respaldo de 25 proveedores del sector, el congreso se consolida como un referente en la integración de tecnologías innovadoras que mejoran la calidad de vida de los pacientes Este fin de semana ha tenido lugar en el hotel INN Valdebebas de Madrid el I Cione Congress, con la colaboración de Orduna e-Learing, un evento pionero en el sector enfocado en abordar una necesidad emergente: cómo integrar la Inteligencia Artificial (IA) y la Realidad Aumentada (AR) en la práctica diaria de ópticos-optometristas y audioprotesistas, un campo cuya práctica todavía es limitada en el sector.



La respuesta ha sido espectacular, tanto en asistencia —más de 300 profesionales de manera presencial y online— como en la participación de proveedores y expertos. El Congreso, bajo el lema "La tecnología al servicio de la óptica y la audiología", contó con el patrocinio de 25 compañías líderes del sector.



Entre los patrocinadores principales destacaron EssilorLuxottica, GN, Interton, Zeiss, CooperVision, Indo, Lenticon, Safilo y Sonova. Además, se sumaron como colaboradores Arpe, Bausch&Lomb, Centrostyle, Disop, Eurolent, Correos Express, Hoya, mark’ennovy, ML Optics, Retiplus, Shamir, Temática, Tiedra, Vicente Moya Pueyo, Visionix y WiviVision.



"Los proveedores nos han felicitado por la iniciativa, también para ellos era relevante obtener una visión global de lo que significa la IA para el sector, algo que han obtenido en el Congreso", destaca Felicidad Hernández, directora de Comunicación y RSE de Cione Óptica y Audiología y organizadora del evento.



La IA y la AR como oportunidad de futuro

A lo largo de las sesiones, se dejó claro que la penetración de la Inteligencia Artificial (IA) y la Realidad Aumentada (AR) en el sector óptico y audiológico aún es baja, aunque existe un enorme potencial de mejora que Cione ha querido impulsar con este evento abierto a todo el mercado, y no solo a sus asociados.



"El óptico-optometrista y el audioprotesista son profesionales sanitarios que deben tener acceso a todas las herramientas posibles que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus pacientes, y la IA y la AR ya es parte de esa realidad", apunta Hernández.

La ponencia magistral, a cargo de Silvia Leal, experta internacional en innovación y tecnología, fue extraordinariamente inspiradora. Dejó mensajes clave para vencer el miedo a la IA, apostar por la formación continua y potenciar el networking como estrategia de crecimiento, además de un buen número de detalles prácticos para facilitar el acceso a la IA a estos profesionales sanitarios.



En este sentido, el viernes tras el primer taller a cargo de WIVI Visión, Begoña Gacimartín, directora de Orduna e_Learning ofreció la ponencia" Un cambio de escenario" en la que abordó la integración de la IA y la AR en la práctica clínica optométrica.

Las tres mesas redondas celebradas en el Cione Congress ofrecieron una visión muy rica del presente y futuro de la profesión.

La Mesa redonda sobre Óptica y Optometría estuvo moderada por Felicidad Hernández, y reunió a altos directivos como Alberto Cubillas, director general de Zeiss España, Luis Elzaurdia, director general de Grupo Indo-Rodenstock Iberia, Alejandro Lara, director general de CooperVision, Félix López, CEO de REM VisionTech S.L. en representación de Lenticon, Roberto Vega, director de Marketing y Comunicación de Temática Software, y Antonio Nemola, director de EssilorLuxottica Iberia.

En el debate, se abordaron temas como la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías en la consulta, la importancia de apoyar al óptico en el Customer Journey del paciente, cómo la IA permite personalizar lentes, optimizar tratamientos visuales y realizar una gestión más eficaz de las consultas o el desafío de vencer las barreras culturales y formativas que ralentizan la transformación tecnológica.

Finalmente, se evidenció un consenso: la industria está volcada en innovar pensando en el profesional sanitario, proporcionando herramientas que mejoren su práctica clínica y el servicio al paciente. "La innovación tecnológica no es una opción, es parte esencial de la estrategia del sector", resumió Hernández.

La Mesa redonda sobre Audiología en la Óptica la moderó Eduardo Morán, decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) y vocal de Audiología, y contó con la presencia de Carlos García, Country Manager de GN España y Portugal, Karina García, responsable de formación de Interton GN y Juan Francisco Partearroyo, director comercial de Sonova.

En este encuentro se reflexionó sobre el potencial de la audiología como nueva oportunidad de negocio para las ópticas. Pero también sobre cómo la IA lleva más de una década revolucionando los audífonos, mejorando la localización sonora y filtrado de ruidos en entornos complejos y el papel del óptico-audioprotesista y del audioprotesista como garantes de la calidad de vida a través de una adecuada estimulación sensorial.

"El mercado de la audiología está explotando, y la IA es uno de sus principales catalizadores para mejorar la comprensión en entornos ruidosos y prevenir el deterioro cognitivo", resumió el decano Morán.

La tercera y última mesa redonda versó sobre la conexión entre Optometría y Oftalmología. Moderada por Begoña Gacimartín contó con la participación de la oftalmóloga Noemí Güemes, especialista en glaucoma del Hospital Clínico San Carlos, y Natalia Garrido, optometrista clínica.

Aquí se abordaron las nuevas estrategias de prevención y detección precoz de patologías visuales como la DMAE, glaucoma, cataratas o retinopatía diabética, y la importancia de un trabajo conjunto entre optometristas y oftalmólogos para mejorar los resultados clínicos, así como los avances en control de la miopía basados en nuevas tecnologías y la necesidad de elaboración de guías clínicas.

"El centro de toda actuación debe ser el paciente, tal y como recomienda la OMS", subrayó Gacimartín; "en este sentido es necesario el abordaje multidisciplinar de los pacientes para lograr una atención integral y de máxima calidad", añadió.

Innovación práctica: talleres y sesiones especializadas

Además de las conferencias, el Cione Congress ofreció una completa agenda de talleres prácticos con talleres de WIVI Vision sobre evaluación y tratamiento de la eficiencia visual, de realidad aumentada aplicada a la baja visión, con Enrique Sánchez y Álvaro Perales, y sobre el examen y rehabilitación visual con Guillermo Bueno y Teresa Matilla; sesiones de neuropsicología aplicada a la Audiología (Test MoCA) con Patricia Vázquez, de formación sobre la rehabilitación auditiva más allá de la prescripción con Leonela González así como seminarios prácticos en visión binocular de la mano de Carlos Ramos y técnicas para poner en valor la labor profesional del optometrista, a cargo de Carmen García Jiménez.

Compromiso con la formación y la sostenibilidad

Cione, como empresa sostenible y comprometida con la calidad y la RSE, ha organizado este evento como parte de su estrategia de contribución activa al sector. La formación y la divulgación de conocimiento son piedras angulares para asegurar el crecimiento profesional de los ópticos y audioprotesistas en un mercado cada vez más tecnológico."Con este congreso, Cione no solo forma, sino que contribuye al futuro del sector", concluye Felicidad Hernández.