El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, presentan El tercer polo, una exposición de Himali Singh Soin con música de David Soin Tappeser, comisariada por Soledad Gutiérrez, que podrá verse desde el 25 de octubre de 2022 hasta el 29 de enero de 2023.

Esta exposición es una invitación a aventurarnos en una mitología ficticia que aúna dos cuerpos de trabajo dentro de la obra de Himali Singh Soin: we are opposite like that (2017 - en proceso) y As Grand As What (2018-2021). Nuestros acompañantes en este viaje habitan diferentes temporalidades y realidades paralelas; atraviesan un pasado colonial, lleno de prejuicios al mismo tiempo que sueñan con futuros heterotópicos en un momento en el que necesitamos del amor para armonizarnos con un presente catastrófico.

Sobre Himali Singh Soin

Himali Singh Soin es una escritora y artista que vive entre Londres y Delhi, creadora de un tipo de obra frecuentemente especulativa que plasma en performances, narraciones y entornos audiovisuales inmersivos y en la que a menudo recurre a metáforas del espacio exterior y de la naturaleza. A través de esta práctica artística reflexiona sobre la pérdida ecológica y la pérdida del hogar, buscando refugio en la radicalidad del amor. Sus trabajos se realizan en entornos audiovisuales inmersivos.