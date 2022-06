La importancia de que las empresas realicen auditorias de seguridad informática Emprendedores de Hoy

Hoy en día, debido a la digitalización, las empresas usan cada vez más tecnología como servidores, ordenadores, dispositivos móviles o plataformas cloud para una mayor eficiencia y agilidad. No obstante, no todos operan bajo este principio; hay también “profesionales” que buscan robar información, dañar sistemas o violar protocolos seguridad para beneficiar a terceros.

Para estar protegidos contra estas amenazas, GRUPO LINKA ofrece un servicio de auditoria seguridad informática, cuyo objetivo es detectar vulnerabilidades en los sistemas de sus clientes y corregirlas en el menor tiempo posible.

La relevancia de que las empresas realicen una auditoría de seguridad informática Un sistema, servidor, ordenador, red, página web o aplicación en general puede tener vulnerabilidades severas en su seguridad, aun cuando demuestre estar funcionando de forma rápida y eficiente. Además, las empresas deben prestar atención a sus sistemas de software cuando ha pasado cierto tiempo y estos no han recibido actualizaciones o mejoras en su estructura y configuración. La razón de ello es que todos los días surgen nuevas amenazas o cambios en la web que pueden originar brechas de seguridad. Estas brechas son aprovechadas por los piratas informáticos o ciberdelincuentes, quienes no dudan en extraer toda la información que esté a su alcance, como datos personales, contraseñas, cuentas de banco o documentos empresariales confidenciales.

Una solución para las situaciones más sencillas puede ser instalar un antivirus o actualizar la aplicación con solo un clic, pero hay plataformas o sistemas digitales que pueden llegar a ser bastante complejos. Por ello, una opción más eficaz es contratar a expertos como GRUPO LINKA que, con sus auditorías de seguridad informática, detectan todas las brechas, realizan correcciones profesionales y garantizan una correcta protección digital.

GRUPO LINKA, especialistas en auditorías de ciberseguridad GRUPO LINKA cuenta con expertos en auditorías de ciberseguridad y hacking ético para todo tipo de sistemas (servidores y ordenadores, sistemas cloud, páginas webs, código fuente, redes inalámbricas o dispositivos móviles). Esto incluye la realización de cualquier tipo de auditoría informática como, por ejemplo, auditorías de seguridad interna, seguridad perimetral, test de intrusión o auditorías SCI. La finalidad de estas auditorías es detectar las vulnerabilidades del sistema, corregirlas paso a paso y prevenir ataques de terceros. Además de esto, GRUPO LINKA realiza ejercicios de Red Team, los cuales consisten en simular el rol de un adversario que busca violar la seguridad del sistema de la empresa. El personal de esta compañía también tiene experiencia en el peritaje informático. Este servicio es fundamental para detectar el origen de cualquier ataque y descubrir al delincuente o realizar una protección eficaz contra la herramienta o plataforma digital maliciosa.

En la actualidad, GRUPO LINKA es reconocido por realizar auditorías de seguridad informática completas, que dan una protección eficaz a cualquier sistema de software o red digital. Este reconocimiento también se debe a su alta experiencia en el área del peritaje informático y a su trabajo con socios como Microsoft, Cisco, Fortinet, Azure o Netskope, entre otros.



