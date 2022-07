España me duele Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 21 de julio de 2022, 08:46 h (CET) Dice un refrán que el que bien te quiere te hará llorar. Yo soy español y solo deseo el bien para España. Al igual que reprendería a mi hijo, reprendo a España porque me duele. En una entrevista concedida a la cadena HispanTV, el periodista chileno Pablo Jofré Leal ha asegurado que Ucrania mató desde el Euromaidán hasta la fecha en que Rusia entró en Ucrania, a 15000 civiles en Donbás con el silencio mediático. Y yo me pregunto ¿A qué responde este silencio? Cualquiera que sea la respuesta, es irritante. Por otra parte, omitir la ayuda, guardar silencio, mentir te hacen cómplice del delito. Sin tener en cuenta la contravención moral y ética que se comete con estas transgresiones, mentir es obstaculizar el funcionamiento adecuado de la Administración de Justicia.

La omisión del deber de socorro se encuentra tipificado en el título IX del Código Penal, artículos 195 y 196. Y en el artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento Criminal establece que el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. Ángels Barceló dijo: "Los medios no son actores secundarios, tienen un papel determinante en el relato de la historia. Nuestra obligación es ser fieles a la verdad, fiscalizar al poder, sea del color que sea. Lo que no es nuestra obligación es formar parte de las cloacas".

