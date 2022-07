Ucrania como pretexto Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 12 de julio de 2022, 09:44 h (CET) Es increíble hasta dónde llega la locura de estos políticos, al grado de poner en peligro la vida de millones de personas y solo por intereses personales. Porque, si se le preguntara a cada ciudadano europeo si está de acuerdo con estas acciones que están tomando sus representantes políticos, la mayoría estarían en desacuerdo, pues están jugando con su misma vida así como con su futuro como sociedad. ¿Cuándo nos daremos cuenta que nos están llevando al matadero? ¿Cuándo despertaremos y saldremos a las calles a exigir la salida de nuestros líderes políticos, que de líderes no tienen nada, pues si lo fueran pensarían primero en el futuro de sus pueblos y después en sus intereses personales?

Es increíble que, por un orgullo estúpido, estén llevando al mundo al borde del precipicio. Todas las declaraciones y acciones de los líderes occidentales, solo van en dirección de la confrontación. Pues lejos de buscar una solución diplomática, están buscando una solución militar inmediata. Al grado de que el presidente del Gobierno español ha dicho en el seno de la OTAN, que ya no existe otra opción más que la vía militar.

Ucrania no les importa nada, lo único que les importa es mantener sus privilegios y su estatus de potencias dominantes. No se han dado cuenta que el mundo ya cambió y ahora hay otros actores tan fuertes o más que ellos mismos y uno de esos actores es Rusia. Razón por la cual ya no buscan una solución diplomática, sino que buscan una opción militar para eliminar a Rusia como un rival económico, político y militar.

