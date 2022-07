Cómo sobrevivir a cuando los cerdos vuelen, Paula Demerson Ponce

William Shakespeare decía: «La vida es como un cuento relatado por un idiota; un cuento lleno de palabrería y frenesí, que no tiene ningún sentido». ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué misión tienes como ser humano?

No es mi intención entrar en terrenos filosóficos ni espirituales, pero sí invitarte a hacer una reflexión, ¿cuál es el sentido de tu vida? Hay personas que prefieren no cuestionarse estas cosas para evitar encontrarse con algo que no les guste, ¿crees que es mejor vivir sin pensar? Hoy en día resulta sencillo conocer a alguien que se ha quedado sin empleo, que se ha separado de su pareja y no puede disfrutar de sus hijos o que ha perdido su casa y tiene que volver a vivir con sus padres.

Cuando las cosas nos van bien es fácil ser positivo, mostrarse alegre y satisfecho, pero son muchos los momentos en los que olvidamos por qué estamos en este mundo y qué queremos hacer con nuestras vidas. El sentido que le queramos dar a nuestra existencia depende de nosotros mismos, por eso te invito a leer este libro, Cómo sobrevivir a cuando los cerdos vuelen. La autora en la sinopsis del libro nos hace varias preguntas que probablemente nos hemos hecho algún a vez en la vida, pero que tal vez hemos evitado contestar.

¿Alguna vez te has preguntado si estás donde quieres estar? Si las decisiones de tu vida hasta el momento han nacido realmente de ti. Si estás dejando la huella que te permitirá morir en paz. O si eres el protagonista o tan solo un puñetero árbol en tu propia vida.

Si el título de este libro te ha provocado curiosidad, quizá tengas la oportunidad de responderte a estas preguntas con toda sinceridad.

Vivir veinte meses en un coche en medio de la nada me permitió observar desde lejos la obra de teatro en la que todas vivimos, perturbando tanto mi consciencia que jamás volví a responder igual a estas preguntas. Te invito a este viaje mental en el que nos cuestionaremos juntas todo lo que ya sabemos y abriremos la mente a todo aquello que no quieren que nos paremos a pensar. Te invito a que, por primera vez, sientas la incomodidad que esconde la gran traicionera zona de confort.

Paula Demerson Ponce, nació en Valencia, y la curiosidad siempre le ha llevado por el camino opuesto al que le recomendaban tomar. Desde muy pequeña le ha fascinado la cantidad de aprendizaje que existe en las conexiones con otras personas; ya sean nuevas o de toda la vida. Tras terminar la carrera que siempre ha sido su pasión, psicología, sintió que todavía le faltaba mucho por aprender y conocer. De esas cosas que, desgraciadamente, no están grabadas en los libros de educación. Siempre le ha apasionado descubrir lo desconocido; llenar su mente y alma de aprendizajes y experiencias que le den nuevos ojos ante las distintas etapas que comprende la vida de una persona. Desde los diecinueve años ha estado sumergiéndome en distintas culturas, personas y paisajes que le han ayudado a desarrollar un conocimiento más amplio sobre el mundo y los distintos estilos de vida que existen en cada esquina.

Con el tiempo y la experiencia ha adquirido la suficiente valentía como para escribir el libro que siempre soñó, dirigido a todas las personas que sientan tanta curiosidad como ella por replantearse el lugar en el que están para no arrepentirse cuando sea demasiado tarde.