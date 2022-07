Maseda ficha por la galería Jorge Alcolea con su colectiva de verano La sala inaugura de forma simultánea en Madrid y Barcelona Redacción

La prestigiosa galería de Jorge Alcolea anuncia la representación del artista castellonense Maseda con su participación en la colectiva de verano que se ha inaugurado de manera simultánea en las ciudades de Madrid y Barcelona. La sala especializada en pintura moderna y contemporánea ha fichado al pintor, según explican, por su “frescura y lenguaje personal”.

“Marco ha sido una gran sorpresa. Nosotros creemos mucho en el contemporáneo de la pintura y Maseda encaja en nuestros gustos. Es poseedor de una pintura elegante y, a la vez, muy de la calle; y por eso puede convivir tanto en espacios urbanos como en escenarios más sofisticados. Además, consigue la esencia de los personajes. Desde nuestro espacio siempre estamos buscando iconos que destaquen, con una personalidad muy marcada. Maseda lo consigue y, además, aporta algo muy diferente a lo que se puede ver hoy en día en la ciudad de Madrid, por ejemplo”, explica el propio Jorge Alcolea, que procede de segunda generación de galeristas.

Maseda se trasladó a Madrid para asistir a la inauguración de la colectiva y disfrutar de todas las emociones de la jornada. “He trabajado tanto y he luchado tanto porque esto ocurriese que quiero disfrutarlo al máximo. Estoy viviendo un momento de locura. En mi carrera se está acelerando todo y voy, de sorpresa en sorpresa, y de emoción en emoción. Y todas buenas. Vivo en un éxtasis continuo estos días”, comentaba.

Y las sorpresas no acaban. Durante la inauguración Jorge Alcolea anunció su intención de organizar una exposición individual de Maseda: “Hemos invitado a Maseda a esta exposición colectiva como aperitivo a poder hacer cosas de palabras mayores en la temporada que viene”.

La exposición colectiva que Jorge Alcolea ha preparado para este verano y que se podrá visitar hasta el próximo 10 de septiembre cuenta también con los artistas Miguel Macaya, Teresa Calderón, Matias Krahn, Alejandra Caballero, Isabel Ramoneda, Rosana Sitcha, Fabio Colella, Marta Fábregas, Carmen Galofré, Lidia Masllorens y Amélie Ducommun.

