​Piti Martínez, líder tras la primera jornada en Oliva Nova Golf

La portuense se ha situado en lo más alto de la clasificación gracias a una vuelta de 70 golpes, con tres birdies y un bogey. Un inicio sólido aprovechando el hoyo 7 de Oliva Nova Golf, la permitió ya desde el arranque situarse en cabeza. Y por los nueve segundos, a pesar del bogey, en el diez, supo aprovechar muy bien las oportunidades que le presentaba el campo para lograr otros dos birdies en el 13 y en el 17.



Piti aseguró tras su vuelta que “he ido cogiendo más confianza con el paso de los hoyos. Mentalmente he estado muy estable durante toda la jornada de hoy, y eso me ha permitido hacer una buena vuelta”.

Además, aseguró que el campo estaba en perfectas condiciones y que esto le ha hecho sacar la mejor versión de sí misma debido a la gran variedad de hoyos que tiene el campo y los diferentes recursos que hay que emplear. “El campo requiere ser creativo para poder sacer el mejor resultado. Mañana espero seguir así y poder llevarme un nuevo triunfo”.

Piti buscará hoy su segunda victoria en el Santander Golf Tour después de la cosechada la temporada pasada en el Club de Golf Larrabea, donde logró su primera victoria como profesional en este circuito. La gaditana, además, busca colocarse en las primeras posiciones del ranking, sabedora de la importancia que este tiene para las aspiraciones de volver a recuperar la tarjeta del circuito europeo.

Por detrás, lucharán por la victoria Amaia Latorre y la local Almudena Blasco, que saldrán en el partido estelar a tres golpes de la líder. Blasco ya ganó la temporada pasada en este mismo campo, el torneo de Dobles junto a la japonesa Maho Hayakawa, y buscará completar este bonito recuerdo ganando también el torneo individual.

Hoy sigue la competición, segunda y última jornada. El partido estelar estará compuesto por Piti Martínez Bernal, Almudena Blasco y Amaia Latorre.

