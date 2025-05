Festival de la Velocidad de Barcelona, la gran cita de otoño

La que será 10ª edición del Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota avanza con paso firme cuando la temporada internacional de GT, que organiza SRO Motorsport Group, no ha hecho más que empezar. La cita barcelonesa de Escudería Targa Iberia está completamente perfilada y cerrará la modalidad Endurance Cup de las GT World Challenge Europe powered by AWS, además de ser la última de las carreras del propio campeonato global de GT de SRO.

Este gran espectáculo se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025 en el Circuit de Barcelona–Catalunya y el programa deportivo será extraordinario. Además de los GT3 que competirán en la Endurance Cup (5ª prueba de un total de 5), máxima expresión de las World Challenge Europe, también estarán las GT2 European Series powered by Pirelli (6ª de 6 citas dobles), las GT4 European Series powered by Rafa Racing Club (6ª de 6 citas dobles) y la Lamborghini Super Trofeo Europe (5ª de 6 citas dobles).

La extraordinaria calidad y la participación de las mejores marcas y pilotos del panorama actual de los GT hacen del Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota la carrera más importante de Gran Turismo de toda la Península Ibérica. Esta es la tarjeta de visita de las cuatro competiciones que estarán en el Festival:

GT3 World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup

La modalidad Endurance Cup es la reina de esta categoría y cuenta con una excepcional lista de inscritos: 59 coches participaron en la primera carrera de la temporada, disputada en Paul Ricard, con 10 marcas involucradas oficialmente (Audi, Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche) y 177 pilotos turnándose a sus mandos, distribuidos en cuatro categorías según su experiencia y palmarés: Pro, Gold, Silver y Bronze. Tras los entrenamientos del viernes y el sábado, el domingo por la mañana disputarán una calificación de 1 hora. La carrera, de 3 horas, cerrará el Festival de la Velocidad a partir de las 15:15h.

GT4 European Series powered by Rafa Racing Club

Novena temporada de esta categoría en la que están inscritos 43 coches de 10 marcas (Aston Martin, Audi, BMW, Ford, Ginetta, Lotus, McLaren, Mercedes-AMG, Porsche y Toyota), distribuidos en 27 equipos y 86 pilotos al volante. Disputarán dos carreras de 1 hora.

GT2 European Series powered by Pirelli

2025 es el quinto año de funcionamiento de estas series, con una docena de espectaculares máquinas Maserati, Lamborghini, Mercedes-AMG y KTM. A su volante 22 pilotos distribuidos en tres categorías que correrán dos carreras de 1 hora.

Lamborghini Super Trofeo Europe

En la 17ª edición de esta multitudinaria serie monomarca se esperan en Barcelona cerca de 40 unidades Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 (motor 5.2, V10 y 620 CV) que se enfrentarán en dos carreras de 50’.

También la familia tendrá actividad

El Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota, como todas las organizaciones que pone en marcha Escudería Targa Iberia, no descuida el entretenimiento de las familias de los aficionados y será un espectáculo completo con muchos eventos paralelos. Está confirmada la Exposición-Concentración de coches modificados, junto a un bonito mercadillo con objetos de lo más variado, música a cargo de DJ, etc.

Para aficionados y acompañantes, es digno mencionar que podrán vivir dos actividades que agradarán a todos por igual: el sábado, Pit Walk, un paseo a pie de pista a escasos metros de los coches de las GT World Challenge. El domingo, segundo contacto directo del público con los pilotos en la tradicional firma de autógrafos, en pleno Paddock. Como todas las entradas tienen acceso libre al Paddock, la oportunidad de sumergirse entre los bastidores del evento es algo que no se da en otro tipo de acontecimientos.