miércoles, 6 de julio de 2022, 12:09 h (CET) Recientemente se han dado a conocer los resultados del Informe GEM elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España, que muestra la evolución del emprendimiento a lo largo del año 2021. Aunque sigue habiendo algunos aspectos que son mejorables, los datos revelan que en 2021 la tasa de actividad emprendedora se situó en un 5,5 de la población, que es un porcentaje bastante similar al que había en 2019, justo ante de comenzar la pandemia.

Con objeto de entender mejor la evolución del interés que los españoles presentan con relación al emprendimiento, Semrush, la plataforma SaaS líder en gestión de visibilidad online y marketing de contenidos ha elaborado un análisis de tendencias que incluye aspectos tales como, qué negocios consideran más interesantes los españoles para poner en práctica sus dotes de emprendimiento, a cuál podría ser el tipo de negocio ideal con el que probar suerte en un entorno rural.

El análisis de Semrush examina las consultas hechas en España entre mayo de 2018 y abril de 2022, incluyendo también los aspectos más buscados en internet asociados al emprendimiento, las pymes y las ayudas existentes para crear un negocio.

¿Cuáles son los pequeños negocios que más interesan a los españoles para emprender?

Casi una quinta parte de los futuros empresarios están interesado en una tienda de ropa. Aunque el interés general por crear una empresa está aumentando, su distribución no es uniforme, ya que algunas empresas tienen más tirón que otras. Así lo demuestran las estadísticas de volumen de búsqueda.



Tienda de ropa, seguido por empresa de limpieza y, casi al mismo nivel de media de búsquedas mensuales, inmobiliaria. Capitalizar los inmuebles es bastante popular, empezar un negocio con inmobiliarias parece bastante atractivo para un 12% de todos los internautas. Pero si las búsquedas de "montar una tienda de ropa" o "abrir una tienda de ropa" siempre han tenido la mayor cuota de búsquedas entre todas las relacionadas con la pequeña empresa, su interés parece haber disminuido durante la pandemia.El ranking de los diez negocios más solicitados para encontrar orientación con la que emprender se completa con el de lavado de coches, gimnasio, peluquería, bar, gasolinera, guardería y restaurante.

El análisis de Semrush viene a confirmar que, en nuestro país, el emprendimiento ha calado fuerte en los españoles. Además, el aumento del porcentaje de personas con intención de emprender en los próximos tres años, que roza el 10% de la población, unido a un aumento de oportunidades percibidas en un entorno post-pandemia, permite prever un mayor crecimiento de la actividad emprendedora en los próximos años, si las circunstancias del entorno lo permiten. En esa misma línea el dato obtenido por la compañía que destaca que la expresión “requisitos para abrir un negocio en España” ha experimentado un incremento de casi el 967% en el rango de tiempo analizado.

El análisis, ha identificado algunas tendencias generales entorno a empezar un nuevo negocio teniendo en cuenta el volumen de búsquedas que expresan ese interés, como es el caso de "cómo abrir un negocio online", o "abrir empresa". Los resultados reflejan que, en los últimos 4 años, el número de estas búsquedas ha crecido casi un 100%. Lo que permite concluir que aquellos internautas españoles interesados en abrir un nuevo negocio, potencialmente, están compitiendo contra otras personas que tienen el mismo deseo. Los momentos en los que se producen los picos de estas búsquedas se fechan en 2020, prácticamente en medio de la pandemia, lo que invita a establecer una relación entre el impacto que la COVID-19 tuvo en ese momento en España y el interés por el emprendimiento.

¿Qué información buscan los españoles que desean emprender?

El análisis elaborado por Semrush revela que las inquietudes sobre cómo montar un negocio, las ayudas para poder emprender sin dinero, o cuáles son los pasos que dar para montar un negocio se encuentran en lo más alto de la tabla de las búsquedas de los españoles interesados en subirse al carro del emprendimiento.

¿En qué entornos buscan emprender los españoles?

Se podría presuponer que el entorno urbano es el ideal de quienes buscan iniciar proyectos, por una cuestión de acceso a recursos financieros y servicios. Sin embargo, entre los criterios de búsquedas incluidos en el análisis de Semrush se destaca que las zonas rurales se posicionan como lugares muy a tener en cuenta por los españoles con interés por el emprendimiento. La expresión qué negocio montar en un pueblo cuenta con una media de 650 registros de búsqueda entre mayo de 2018 y abril de 2022 y un incremento entre diciembre de 2019 y enero de 2021 del 156,4%.

Pero no solo eso, el análisis de Semrush ha descubierto también que las expresiones comercio local y comercio de proximidad han experimentado un crecimiento destacado en el mercado español. Dichas expresiones han registrado un incremento del 528%y del 254% respectivamente.

En paralelo, el análisis también ha extraído datos sobre aspectos de interés de las empresas que ocupan el 99% del tejido productivo de nuestro país. La investigación revela que el interés por el marketing digital para pymes sube en el rango de tiempo analizado un 600%.

En el mismo orden de cosas, el informe indaga sobre el interés generado entre las pymes con relación al Kit Digital para concluir que en el rango de tiempo analizado sobre la expresión “kit Digital Pymes” se ha generado una media mensual de casi 1.000 registros de búsquedas en internet.



Fernando Angulo, Senior Market Research Manager de Semrush destaca: “Las pequeñas empresas son el esqueleto de nuestra economía. De hecho, la salud de la economía española ha estadosiempre muy ligada a la de las pequeñas empresas. Si echamos la vista atrás, antes de la pandemia, los pequeños negocios constituían el 97% de empresas en España, un porcentaje que nos muestra la abundancia de pymes. El número de pequeñas empresas sigue siendo importante, a pesar de la dificultad de tener un negocio a flote. En 2022, España tiene alrededor de 2.9 millones de pequeños negocios, lo que significa un 95% del tejido empresarial”.

