Estos son los tipos de bonos que puedes encontrar en los casinos online Actualmente existen varios tipos de bonificaciones Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de julio de 2022, 09:16 h (CET)

Atrás quedan los tiempos en los que había muy pocos casinos online. La cifra de este tipo de plataformas no para de crecer, por lo que el nivel de competencia es máximo en el sector del juego en línea. Así pues, no sorprende que cada dos por tres se lancen bonos con un claro objetivo: atraer a la mayor cantidad posible de clientes potenciales.

Lograrlo no es fácil, ya que si bien es cierto que hay multitud de usuarios que tienen interés en jugar en casinos online, el número de alternativas es elevadísimo. Aun así, llamar la atención de dichos usuarios es sencillo si dichas plataformas ofrecen bonos.

Actualmente existen varios tipos de bonificaciones, las cuales describiremos a continuación. Es importante que las conozcas bien para que puedas sacarles el máximo partido en forma de beneficios, siempre y cuando la suerte te sonría.

Saldo gratuito sin necesidad de depositar

Empezamos hablando del bono que más sorprende a los usuarios. Y no es para menos, puesto que sin verse obligados a depositar ni un solo euro pasan a disponer de saldo que pueden utilizar para jugar en el casino online.

La cantidad habitual son 5 euros, aunque hay algunas plataformas de juego que se muestran más generosas en este sentido y duplican dicha cifra. En cualquier caso, has de saber que no tendrás que ingresar dinero para aprovechar este saldo. Eso sí, será necesario después si obtienes beneficios.

Supón que aprovechas un bono que te proporciona 10 euros de saldo gratuito. Tras tener suerte en un par de slots, te ves con el doble de esa cantidad, por lo que decides retirar los beneficios. Es entonces cuando el casino online te exige cumplir una serie de condiciones, las cuales son conocidas como rollover. Una de ellas se resume en tener que ingresar dinero, ya que en caso contrario el saldo no podrá ser retirado.

Giros gratis para las máquinas tragaperras

La mayoría de casinos online se caracterizan por poner a disposición de los usuarios una enorme cantidad de slots. Es inevitable que el diseño de algunos de ellos, así como las temáticas, llamen la atención de los jugadores. Sin embargo, probarlos todos podría suponer un desembolso considerable. Todo cambia en caso de poder disfrutar de algunos giros gratis. Precisamente es otro tipo de bono.

Tal como su propio nombre indica, puedes hacer uno o varios giros para probar suerte en la máquina tragaperras de tu elección. Ten en cuenta que algunas plataformas de juego te obligan a girar ciertos slots en concreto, no permitiéndote seleccionar el que quieras de todo el catálogo que ofrece. Aun así, merece mucho la pena.

Tiradas a coste cero sin depósito

Siguiendo el ejemplo del anterior tipo de bono, el de las tiradas gratis en ocasiones puede aplicarse a tu cuenta sin necesidad de que deposites dinero de tu propio bolsillo.

Giros gratuitos que sí te obligan a depositar dinero

El tipo de bono más habitual en pleno 2022 es aquel que te proporciona una determinada cantidad de giros gratis, siempre y cuando deposites una mínima cantidad de dinero.

Consejos para aprovechar este tipo de bonos

Como has podido ver, existen varios bonos que son bastante atractivos tanto para los usuarios principiantes como para los más avanzados. Si eres novato, es importante que apliques estos consejos en caso de que quieras sacar el máximo partido de dichas promociones.

Consulta análisis de casinos online para saber cuáles tienen mejores condiciones

En primer lugar es importante que accedas a un portal especializado como https://www.casinos-espana.es en el que se encuentran publicados los mejores análisis de casinos online en España. La información allí publicada te hará saber no solo qué plataformas son las más seguras, sino también aquellas que presentan unas mejores condiciones.

Ten en cuenta que algunos rollover son muy exigentes, dando pie a que los beneficios acaben perdiéndose antes de poder retirarlos. Por el contrario, con otros casinos online es más fácil cumplir las condiciones para sacar las ganancias directamente a tu cuenta bancaria.

Comprueba qué métodos de pago y cobro admite el casino online

Por último, asegúrate de que la plataforma de juego cuyos bonos tratarás de aprovechar admite métodos que sean seguros a más no poder para depositar dinero y cobrar los beneficios. El mejor ejemplo posible es el de PayPal.

Si las condiciones del bono son buenas y en el casino se admiten métodos tan confiables como el recientemente mencionado, sabrás que estarás ante una muy buena alternativa para divertirte al mismo tiempo en que intentas que la suerte esté de tu parte para llevarte un dinero extra a final de mes.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

