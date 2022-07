Caravana para pedir la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua Del 6 al 8 de julio Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 4 de julio de 2022, 12:13 h (CET) Los días 6,7 y 8 de julio se llevará a cabo una caravana que iniciará en Costa Rica hacia Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, por la libertad de las y los presos políticos de Nicaragua. Con una comisión de referentes de los derechos humanos, dirigentes y diputados que integran la Comisión Internacional por la vida y la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua.

La Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) participará de este importante evento, ya que es parte de esta campaña que desde hace meses viene impulsando, por la liberación de Dora María Téllez, Yader Parajón y todas/os las y los presos políticos.

La UIT-CI integrará esta caravana, junto a otras organizaciones, con una delegación compuesta por el legislador electo, Pablo Almeida de Izquierda Socialista/FIT Unidad y Virgilio “Villo” Arauz, dirigente de Propuesta Socialista, sección panameña de la UIT-CI. Ellos forman parte de la Comisión Internacional de parlamentarios de izquierda, referentes de organizaciones de Derechos Humanos, de sindicatos y movimientos sociales que se ha conformado en forma unitaria con el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua.

Transcribimos a continuación la declaración de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las y los Presos Políticos en Nicaragua.

Declaración: No somos indiferentes. Nicaragua nos convoca

Llevamos desde siempre a Nicaragua y las luchas de su pueblo rebelde en nuestras conciencias y corazones. Porque su poderosa revolución en 1979 contra la dictadura siniestra de Anastasio Somoza fue un punto de referencia latinoamericano y mundial, y porque hoy la realidad que le toca sufrir a su pueblo no nos es indiferente.

En abril de 2018 frente a las medidas aplicadas por Ortega-Murillo por indicación del FMI, y la represión ante las protestas, estalló un enorme proceso de movilización popular, con especial protagonismo de su juventud. No fue un rayo en cielo despejado: el ajuste económico-social y el autoritarismo venían desde hacía años. Más allá de los discursos falsamente antiimperialistas y de izquierda, el gobierno actual del FSLN aplica medidas de ajuste desde su retorno al poder. De allí, que Nicaragua es hoy un país capitalista en todos sus términos y con las tasas de pobreza más altas del continente. La Rebelión de Abril, fue un punto de inflexión ante ese cuadro general.

El panorama actual es de más de 180 personas presas políticas, entre ellas, dirigentes históricos de la lucha anti-somocista, activistas del movimiento estudiantil, feminista y dirigentes campesinos. Esa realidad, se suma a los asesinados por la represión, los desaparecidos, los miles de exiliados y la falta de libertades democráticas elementales en ese país. Por eso, hemos resuelto la conformación de una Comisión Internacional de parlamentarios, referentes de organizaciones de Derechos Humanos, de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y del campo de la cultura, que con independencia de todo injerencismo imperialista, tiene el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua, tomando en cuenta innumerables denuncias realizadas por familiares y colectivos de ese país.

Por supuesto en el camino de una exigencia que es causa y bandera básica para nosotros y nosotras: la libertad incondicional de todos y la anulación de sus condenas. Esta Comisión viajará con el fin señalado el 6 de julio a Costa Rica y desde allí hasta la frontera de Nicaragua pata pedir la libertad de los el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Llamamos a fortalecer esta iniciativa, sumando adhesiones de todo el mundo en respaldo a la propuesta. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Caravana para pedir la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua Del 6 al 8 de julio Kenia - El Pueblo Sengwer denuncia que la financiación occidental de la conservación conducirá a un “genocidio” "Si no se respetan nuestros derechos, no quedará ningún bosque” E​l número de personas que sufrirá hambre en Níger este verano será un 57% mayor que en 2021 Según se desprende de un comunicado de Save the Children Bucha recibe ayuda humanitaria de Fundación Madrina en plena invasión rusa Es una de las ciudades más castigadas por la guerra de Ucrania Aumentan a 1.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán, incluidos más de 150 niños El terremoto tuvo su epicentro a unos 44 kilómetros de la ciudad de Jost