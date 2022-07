Poemas de la reconocida poeta y traductora colombiana María Del Castillo Sucerquia

SOL-EDADES





no pierdo de vista tu belleza por

los pies grandes, montuosos

que acarrea tu sonrisa de

abeja en lila



camino a mi pecho



me despierta el azote de ronquidos

y me echo a galopar por tu rostro

de momia boquiabierta

cada mañana

y nace oro el alba



desprecio la cúspide de la montaña

si mido tus manos silvestres

que rodean declive a declive

el éxtasis de mi caída



en tu vastedad

Jinete de espigas



no olvido tu belleza por

el miedo a la muerte

el sueño perdido

la herida de antaño



¡estás de atar, mi trigo amado!



a la perfección me describe

el pan tibio y tierno de tu ser



no me distraen cicatrices

patas de gallo

o la calvicie que te hace llorar

esconderte en mi crin



te inspira a ser monje

en el claustro de mi arcano trote



del pez bailarín de tu juventud

sólo quedan saltos

temblores, apretones

al dormir



o navegar mi lago jazmín

bálsamo primaveral en

el monte de tu noche



la uña del pulgar que llevas

encarnada hace décadas

y se pronuncia cuando el jugo de limón

se desliza de mi seno



la muerde

te arde

relinchas eses



he de amarte, Eros

simiente del Alma mía

aunque seas espejo de mis vicios

y desee romperte



no verme siempre



suma la edad de tu sol al mío

y como niño sapiente ven

al manzano de mi regazo



retorna a tu fuente.





CON-CIENCIA



pierdo contigo el tiempo

amor tardío



la memoria se suicida ante la inocencia

amantes apresuran el hallazgo del olvido

bitácoras susurran dolor y mortandad



se aja el pasado en tu vainilla



me perpetúas bálsamo en

el terrible precipicio del

amar es ser



rememoro el sol oculto

tras la plata del día

el reloj tirano, la dantesca manecilla



instante a instante renazco

canto del segundero

rompe su vaina el silencio

arrebatas el momento a la fantasía

y al recuerdo



hierofante de esfinge infinita

vigía del sueño

abre tus ojos de vaca

inaugura mi verbo



enciendes gravedad en el presente

me anclas al rojo del clavel



en tu barca coexisten

nacimiento y muerte

triunfo y sacrificio

tu cuerpo con el mío

vacían cristales del ayer



¡ya no lloran los Ángeles!

arden horas en vaivén



tuve un largo bostezo antes de ti:

la arena se desliza oro



en la cintura del Elohim.





VEN-TOLERA



en tu barco pirata

hay anhelos de fuga que

me atormentan



se prende a mi vientre la tristeza

besa el cansancio del mar a cuestas

el crac, la polución

el simulacro de tu amor



la espuma a mis pies que no da tregua

me sumerjo en el todo del furor

—todo que pasa y nada deja

ni memoria, ceniza o pena



ya el viento tensa la cuerda

soy convicta de la urgencia

doblo la cerviz por

mi corazón que no sobrevive

a otra enmienda



el éxodo cuaja en la voluntad

susurra mi brújula

los muelles tiemblan



entonces la paciencia se impregna de melancolía

ve de reojo a la muralla

despluma garzas de promesas



arrojo en una botella el

mapa del soborno, la poqueza



y toda tu sal toda en mis

heridas riveras



se ancla en mi cabellera

la mariposa negra

llora guacamayos, rubíes

deshoja una historia de jazmín



tesoro inalcanzable

para el garfio

la isla de plástico

la sonda hueca



zarpa la viuda al navío

de mi arcano corazón

imperio aturquesado del sol



paraíso ajeno a resabios

fantasía del celo



¡mírame, mírame por el catalejo!



un alcatraz me lleva en su hombro

a reposar de tu siempre adiós

adiós de raíz arraigada, amarga

al centro de mi calma



¡adiós te digo

infeliz estatua!

Sobre la autora:





María Del Castillo Sucerquia (Barranquilla, Colombia - 1997), es una poeta, agente literario, tutora, médica oriental (Neijing, España) y traductora (francés, inglés, italiano, portugués, ruso, griego, español y alemán). Aprendió idiomas en la Universidad del Atlántico. Traductora reconocida por ser el gran puente entre los autores de lengua extrajera y el mundo del habla hispana. Ha traducido parcialmente la obra de más de 90 autores. La Alianza AHCASA Marruecos-México y el mundo le otorgó doctorado ad honorem en Humanismo Trascendental (2021). Es directora de la organización y revista Read Carpet Colombia. Es estudiante de idioma hebreo. Ha participado en numerosos festivales de poesía, recitales, foros, conferencias y encuentros culturales. Ha recibido numerosos premios internacionales por su labor como traductora y promotora desde Filipinas, India, Marruecos, Siria, México, entre otros. Ganadora del premio Naji Naaman (Líbano, 2022), categoría Creativity prize. Sus poemas han sido publicados en diversas antologías, revistas, periódicos y sitios web nacionales e internacionales y traducidos al canarés, chino, árabe, francés, bengalí, uzbeko, italiano e inglés. Es traductora y columnista de numerosas revistas y diarios en todo el mundo.





Información:

Sitio web: www.read-carpet.com





E-mail: lacabramontes@outlook.com