El Ayuntamiento de Granada suma un nuevo desfibrilador en el Paseo de los Tristes con la previsión de contar con doce antes de final de año

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:30 h (CET) Según el alcalde, esta iniciativa refuerza la cardioprotección que ofrece Granada a sus vecinos y visitantes y permitirá salvar vidas, ya que ante un ataque cardiaco, la capacidad de respuesta en los primeros cinco minutos son claves para evitar un desenlace fatal. El nuevo Totem se sitúa en el Paseo de los Tristes. Gracias a este nuevo punto de cardioprotección son tres los espacios cardioprotegidos a pie de calle El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, anuncia la implantación de una red de espacios cardioprotegidos en la ciudad, para lo que se formará en el uso de los desfibriladores a 10 personas entre personal del Palacio de Congresos y los comercios cercanos a estos puntos.

El Ayuntamiento de Granada avanza en su objetivo de conseguir que Granada sea una ciudad “más saludable, amable y protegida” con la implantación hoy de un desfibrilador en el Paseo de los Tristes, que se suma a los dos ya existentes en la Fuente de las Batallas y la plaza de Isabel la Católica, que entraron en funcionamiento el año pasado y que ya han salvado vidas, y a los que se añadirán antes de final de año nueve más.

La medida se enmarca dentro del proyecto “Granada, ciudad cardioprotegida” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Granada para dotar a la ciudad de una red de desfibriladores en toda la ciudad, especialmente en los puntos con mayor afluencia de personas gracias al “que antes de final de año vamos a disponer de doce desfibriladores”.

Así lo ha dado a conocer esta mañana el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien, durante la inauguración del nuevo tótem de cardioprotección en el Paseo de los Triste, ha subrayado la importancia de dotar a la ciudad de “todos los servicios e instrumentos necesarios que nos permitan ofrecer en posibles accidentes relacionados con dolencias cardiacas una atención rápida capaz de evitar un desenlace falta”, ha dicho.

De ahí que ha avanzado que, junto a la entidad que desarrolla la infraestructuras, Granada a su vez pondrá en marcha, en colaboración con Protección Civil, una red de formación que va a permitir que “personas cercanas a los puntos cardioprotegidos”, entre los que ha señalado responsables de comercios o vecinos, “tengan los conocimientos necesarios que les permitan usar el desfibrilador y, por lo tanto, salvar vidas”.

“Granada no solo refuerza la cardioprotección que ofrece a sus vecinos y visitantes, sino que se está convirtiendo en un referente nacional por su apuesta por ofrecer la máxima seguridad a sus ciudadanos y visitantes, ofreciendo una atención global con la que conseguimos salvar vidas”, ha asegurado.

Cuenca ha querido agradecer “la inestimable” colaboración de entidades públicas y empresas privadas para hacer realidad este proyecto de ciudad, del que ha destacado “nos va permitir contar en todos los distritos con desfibriladores para atender a la población y garantizar una rápida actuación ante cualquier emergencia cardiorrespiratoria que pueda sufrir un ciudadano”.

El nuevo tótem, patrocinado por el Palacio de Congresos de Granada e instalado por el área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, dispone de un desfibrilador DOC, fabricado por la empresa del Grupo Almas Industries, B+SAFE, con dispositivo de comunicación conectado durante las 24 horas del día por SIM y GPRS, con telecontrol, teleasistencia y llamada preferente al 112 y geolocalización permanente, a la vez que incluye un kit de intervención, señalización y servicio de mantenimiento.

El máximo responsable municipal ha estado acompañado por el concejal de Proyectos Estratégicos 2031, Luis Salvador, quien ha apuntado que Granada incorpora “un plus” frente a otras ciudades al poner al alcance de los ciudadanos y visitantes un desfibrilador en “los puntos de máxima afluencia para ofrecer atención rápida en el caso de que se produzca cualquier accidente cardiorrespiratorio”.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar la cultura de “cardioprotección” entre la ciudadanía, de tal manera que, “cada vez más, las personas sepan utilizar los desfibriladores y aplicar ese tipo de masaje y tratamiento con los que podamos reducir el número de fallecidos a causa de este tipo de dolencias”, ha dicho para a continuación apuntar que “en España cada año fallecen 30.000 personas por no tener un desfibrilador cercano”.

La ubicación de los desfibriladores se está llevando a cabo en colaboración con las distintas áreas del Ayuntamiento de Granada que determinarán el lugar de instalación en función tanto de afluencia de personas como de movilidad y acceso a la zona.

B+SAFE es la empresa española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. B+SAFE es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

Totems

Cada tótem incluye un Desfibrilador DOC con dispositivo de comunicación integrado y conectado 24h vía SIM y GPRS, con telecontrol, teleasistencia, llamada preferente al 112 y geolocalización 24h del desfibrilador. Además, cada dispositivo dispone de servicio, de con kit de intervención, señalización y servicio full service que incluye mantenimiento e intervención técnica, asistencia proactiva periódica, sustitución inmediata en caso de incidencia, pruebas periódicas de funcionamiento, cambio de batería y electrodos por uso y/o caducidad, extracción de electrocardiograma en caso de uso en 24h, seguro de responsabilidad civil, servicio de asistencia para gestión de consultas.

En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos. A su vez, más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardiaco, el 90% de ellas se producen fuera de un centro sanitario y tan solo un 5% sobreviven sin secuelas. El plazo de intervención para salvar a una víctima es crucial. Los primeros 5 minutos son esenciales, a partir de ahí, cada minuto que pasa se reducen en un 10% las posibilidades de supervivencia. Si se dispone de un desfibrilador, esas posibilidades pueden aumentar hasta un 70-90% en los primeros minutos. Con la implantación de desfibriladores fuera del ámbito hospitalario se pueden reducir las altas cifras de mortalidad y contribuir salvar vidas.

