​“Los populismos quieren destruir la UE porque es un modelo de éxito”

Destila vocación y saber hacer. Forma parte de un complejo engranaje de profesionales cuyo trabajo pasa en innúmeras ocasiones desapercibido, pero que es crucial para engarzar políticas y potenciar el empoderamiento de la juventud europea. Ana López-Acevedo promueve las oportunidades de movilidad entre los jóvenes de seis municipios asturianos. A cuatro semanas de las elecciones europeas, concede una entrevista a Diario Siglo XXI.



Alberto Carmena García (ACG): ¿Qué son los centros multiplicadores (CC.MM.) y qué objetivos persiguen?

Ana López-Acevedo (ALA): Son entidades pertenecientes a la red europea de información EURODESK, que tiene por objetivo informar a los jóvenes sobre los programas, iniciativas o campañas europeas a su disposición. Se organizan de forma diferente en cada país y sus trabajadores son voluntarios. En España, hay 55 centros, adscritos al Ministerio de la Juventud.

ACG: Las instituciones de la Unión Europea (UE) pueden ser difíciles de comprender y, para los jóvenes, acceder a ellas. ¿Qué acciones desarrollan los CC. MM. para incentivar la participación juvenil en este ámbito?

ALA: La UE es, per se, un entramado complejo de entender porque debe haber consenso entre 27 países, con una estructura muy particular. Forma parte de nuestro ADN promover el conocimiento y acceso a las instituciones de la Unión, pero no lo podemos hacer al mismo nivel que la Comisión o el Parlamento; simplemente, desde una óptica más modesta. Un ejemplo es el eslogan “Tú También Yes Europa”, que pusimos en marcha el pasado abril en la Semana Europea de la Juventud. En asturiano, yes se traduce como “eres” y, en inglés, significa “sí”. Queríamos que los jóvenes de nuestra comarca entiendan que ellos también están implicados en la construcción de la Unión Europea; que sus acciones cuentan.

ACG: Los CC. MM. son responsables de difundir programas como Erasmus+ o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero aún hay muchos jóvenes que desconocen las oportunidades a su alcance. ¿A qué cree que se debe?

ALA: A que la información no se trata bien. Los recursos tecnológicos son cada vez más numerosos, lo que es positivo, pero hay una exposición excesiva a la información que conlleva que, a veces, nuestro mensaje se pierda en la red. Se dice que la información es el petróleo del s. XXI. Al igual que el crudo necesita refinerías para convertirse en combustible, nosotros tenemos que esforzarnos en transformar toda la información disponible para los jóvenes en provechosa.

ACG: Entonces, queda mucho trabajo por hacer…

ALA: Depende en qué aspecto. Cualquier joven de hoy tiene un sentimiento europeísta que le es inherente. Nadie tiene que recordarle que vive en una región del mundo formada por 27 países con una moneda única, o que puede estudiar en cualquier universidad gracias a que las fronteras casi se han diluido. En ese sentido, ya se ha trabajado mucho.

ACG: Pero ¿cómo podemos conseguir que las políticas de la UE sean más atractivas y accesibles para que los jóvenes las comprendan?

ALA: Hay que progresar todavía mucho en este ámbito. Explicar el funcionamiento de las instituciones comunitarias no es sencillo. Por ejemplo, hoy en día, en España, los niños de doce años aprenden algo sobre las instituciones, unas pinceladas. Se debería uniformizar la información europea, no tratarla como un apéndice o un complemento, pero no tengo ninguna fórmula mágica. Quizá el secreto resida en ser prácticos. Europa nació a través de acciones concretas. Comenzamos con el carbón y el acero en 1950 y… ¡mira donde estamos hoy! Pocos programas han hecho más por el Viejo Continente que el Erasmus. Apostar por este tipo de iniciativas también ayuda a construir la comunidad europea.



ACG:Los sondeos relativos a los comicios europeos de junio más difundidos en los últimos tiempos vienen haciendo referencia a que los partidos euroescépticos van a “pisar fuerte” en el hemiciclo. ¿De qué forma los CC. MM., con sus humildes recursos, pueden coadyuvar a que este tipo de voto no cale entre el electorado más joven?

ALA: Si hay una fiebre euroescéptica que quiere derribar la UE, es porque ésta es un modelo de éxito y auguro una recrudecimiento populista. Estos partidos se nutren de la manipulación de la información, de ahí que tengamos que informar constantemente, “a pico y pala”. Por ejemplo, nuestro centro divulga, en cursos tan significativos como Bachillerato, de qué herramientas disponen los jóvenes para descubrir Europa. Y, poco a poco, estos programas van reverberando, sorpassando a los mensajes simplistas. Un ejemplo es el Discover EU [popularmente conocido como Interrail; nota del redactor]. Con 18 años, pueden viajar en tren por toda Europa y eso lo puede hacer tanto un chico de Asturias como uno de Copenhague. El problema es que muchas veces los jóvenes piensan que hay trampa, que esto no es para ellos. Tenemos que continuar divulgando estas oportunidades para alejarlos de estos mensajes. No quiero imaginarme cómo sería España si no formase parte de la UE.