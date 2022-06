Global Sources refuerza la plataforma online B2B para preparar a los compradores globales O2O para el futuro del sourcing Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 14:03 h (CET) Nuevas características conectan a compradores de calidad exclusivos y a proveedores verificados únicos de todo el mundo, posibilitando decisiones más acertadas y respuestas más ágiles con riesgo reducido Global Sources, la plataforma de sourcing B2B multicanal de confianza internacional, anunció la renovación de su "Global Sources Online Sourcing Platform" (GSOL) para ofrecer nuevas y potentes características con el fin de conectar compradores auténticos y proveedores verificados a escala global. Mediante la combinación de sus soluciones personalizadas e información de mercado fiable, Global Sources -el único mercado de sourcing B2B internacional que llega a más de 10 millones de compradores O2O (Online-to-Offline) así como a proveedores, incluidos 97 de los 100 principales minoristas de todo el mundo- permite dar respuestas más ágiles al cambiante entorno comercial y aprovechar las nuevas oportunidades.

La pandemia ha supuesto una disrupción sin precedentes en el entorno B2B. Gartner prevé que para 2025, el 80 % de las interacciones de ventas B2B tengan lugar digitalmente. Para ayudar a compradores y proveedores globales a adoptar nuevas herramientas y una nueva forma de contratación, Global Sources ha sido pionera en ayudar a la comunidad de sourcing (o abastecimiento estratégico) con experticia y tecnología -tales como identificar socios fiables, auditar fábricas cuando existen barreras comerciales y mantener el desarrollo empresarial- mediante el diseño de potentes características con interfaces fáciles de usar, incluidos:

- Uso inteligente del algoritmo de Big Data para generar recomendaciones más precisas y personalizadas para los compradores basándose en preferencias y atributos, además de la clasificación de productos de alta demanda para tomar decisiones más acertadas.

- “Recomendaciones de productos personalizadas” basados en análisis de big data mejoran la experiencia de usuario y posibilitan respuestas más ágiles con riesgo reducido.

- Desarrollada con un motor de IA, “MATCH” ayuda a los compradores a elaborar su propio perfil, a personalizar los criterios de sourcing y a hacer corresponder rápidamente proveedores verificados prescindiendo de barreras geográficas y lingüísticas.

- El nuevo “Sourcing Knowledge Center” ofrece la más reciente información de exportación e inteligencia de sourcing, generando oportunidades adicionales, además de comodidad para todos los usuarios a fin de atender con confianza las cambiantes demandas. Se incluyen extensos recursos online tales como tutoriales, webinars a la carta y servicios de asesoramiento.

- “Global Sources Buyer APP” ayuda a los usuarios a descubrir y abastecerse de millones de innovadores productos procedentes de proveedores certificados, satisfaciendo las necesidades de sourcing sobre la marcha con mayor velocidad y facilidad que nunca.

- Funciones basadas en la tecnología, tales como servicios “Ready to Order", "Instant Chat with Translation” y “Video Meeting”, permiten a los compradores acceder a los proveedores únicos avalados por su sistema de verificación de proveedores desde el lanzamiento de la plataforma GSOL en 1995, además de asegurar el seguimiento en tiempo real con mayor puntualidad y efectividad.

- Basada en tecnologías RV y panorama 3D, la sala “360° Virtual Reality Showroom” crea recorridos virtuales inmersivos por fábricas, permitiendo a los compradores ver la planta en 360° y los productos desde más cerca.

“Es alentador ver cómo los compradores globales se han mantenido resilientes, aunque la economía internacional se haya visto golpeada por la pandemia de COVID-19. Global Sources está aprovechando nuestra experticia y conocimientos profesionales, así como ampliando nuestros productos y servicios para ayudar a compradores y proveedores de todo el mundo a conseguir más. La reacondicionada plataforma GSOL, basada en las tecnologías más novedosas, es testimonio de nuestro compromiso de ayudar al mundo a prepararse para el futuro del sourcing.", señaló Hu Wei, CEO de Global Sources.

