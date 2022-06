Viandas Hacienda Zorita experimenta un crecimiento del 55% en el primer tramo del año Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:46 h (CET) La apertura de un nuevo punto de venta y la recuperación del turismo han sido clave en los buenos resultados Viandas Hacienda Zorita, la cadena especializada en la producción y comercialización de productos ibéricos, ha crecido un 55% en los primeros meses del año en comparación al mismo periodo de 2021.

Un impulso que sin duda viene determinado por la recuperación del turismo a nivel nacional y la apertura del nuevo punto de venta de Vigo que, aunque se ha sumado a la enseña recientemente, está obteniendo muy buenos resultados.

En lo que va de año cerca de un millón de clientes han pasado por las tiendas de Viandas Hacienda Zorita en nuestro país, marcando un ritmo ascendente en el desarrollo de la compañía que tras diez años en el mercado ha conseguido configurar un modelo de negocio capaz de reunir una amplia oferta de productos ibéricos de producción propia que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las claves de su éxito es la fuerte inversión que la compañía ha realizado en recursos propios y no depender de terceros para el suministro de la materia prima que comercializa en sus tiendas, garantizando el alto índice de rentabilidad de sus establecimientos.

En estos momentos la empresa se encuentra inmersa en un fuerte plan de expansión a través del modelo de franquicias, cuyo especial interés se centra en Cataluña, Galicia y norte peninsular, regiones en las que espera ampliar su cobertura antes de finalizar el año.

Para su desarrollo Viandas Hacienda Zorita apuesta por un perfil inversor interesado en entrar a formar parte de un grupo con una fuerte estructura empresarial capacitada para respaldar las distintas áreas de la actividad.

En base a este criterio desde la empresa asumen por completo el soporte operativo en la gestión diaria del negocio a través de los profesionales de la central y los supervisores de zona que prestan soporte constante a las tiendas.

En definitiva, la empresa ha logrado configurar una marca de calidad indiscutible cuyo máximo exponente se encuentra en las tiendas gourmet que Viandas Hacienda Zorita tiene repartidas por todo el país para poner al alcance del gran público lo mejor de sus selectos productos.

Más información sobre Hacienda Zorita

Tras una dilatada trayectoria en el sector hospitality y producción de productos ibéricos, quesos y vinos, Hacienda Zorita da el paso de llevar la mejor experiencia del campo a nivel nacional y europeo, a través de un plan de crecimiento de sus puntos de venta.

La compañía se incorpora al sector retail para acercar su propuesta a pie de calle, con la puesta en funcionamiento de su primera tienda Viandas en la ciudad de Salamanca. A partir de aquí su crecimiento ha sido exponencial hasta consolidar su red en España, Francia y Reino Unido. Un desarrollo que continúa activo en base a una estrategia de expansión bajo la apertura de tiendas propias y franquiciadas.

Actualmente la empresa da empleo directo a más de 500 personas y cuenta con una media de 2 millones de clientes al año.

