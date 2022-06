​Pintar tu alma al óleo Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 28 de junio de 2022, 09:37 h (CET) Puedo hacerlo, con los ojos cerrados,

ya lo veo... pues tu alma es tan blanca que más que verla la siento...

Y mientras amenaza la tormenta, cierro las ventanas para que el aire no me haga dar falsas pinceladas...

Ya terminé, sale el sol que me informa que tu alma es como el amor, por eso no te dibujé a ti, sino a un corazón...

