El 64% de los españoles ha incrementado su consumo de proteínas vegetales en 2022 Casi la mitad de los españoles es consciente del impacto de su dieta en el medioambiente

lunes, 27 de junio de 2022, 12:29 h (CET)

lunes, 27 de junio de 2022, 12:29 h (CET) Según algunos estudios la industria alimentaria es responsable de más de la mitad de la huella ecológica que generan los españoles, por delante de la movilidad y la vivienda. Además, si se redujera a la mitad el consumo de productos de origen animal y se incrementara el consumo de vegetales, el impacto medioambiental podría reducirse hasta el 40% en algunos de los indicadores de cambio climático.

Esta realidad en pro de un desarrollo sostenible gana cada vez más peso en España, ya que según revela el estudio ‘Ruta hacia la transición alimentaria’, realizado por la Fundación Louis Bonduelle, el 64% de los españoles afirma que ha incrementado el consumo de proteínas vegetales este año, siendo la salud (78%) y la sostenibilidad (48%) las razones principales de este aumento. Tras estos motivos, le siguen su precio (26%) y su sabor (21%), que completan los factores más importantes para los españoles a la hora de consumir vegetales.

Por ello, con el objetivo de favorecer la transición alimentaria, la Fundación Louis Bonduelle ha lanzado el ebook ‘La transición alimentaria para cambiar el mundo’, que ofrece una visión global de las claves sobre este movimiento y algunos consejos para promover una alimentación y un estilo de vida más sostenibles.

“Desde Bonduelle nos marcamos el compromiso de liderar la transición hacia una alimentación más sostenible. Muestra de ello han sido los lanzamientos que ha presentado al mercado la compañía en estos últimos años, como ‘Lunch Bowl’ o la gama 'Tus recetas'. Se trata de soluciones prácticas, saludables, elaboradas con el máximo respeto al medio ambiente y, por supuesto, sin olvidar el sabor” declara Jorge Alonso, Director de Marketing de Bonduelle Ibérica. “Hoy, damos un paso más allá en nuestro compromiso con el lanzamiento de este nuevo ebook de la Fundación Louis Bonduelle, diseñado para ayudar a mejorar nuestros hábitos alimenticios y crear conciencia sobre los efectos que estos causan en el medioambiente”.

Los jóvenes de 18 a 28 años, los que más han aumentado su consumo de proteína vegetal

La proteína vegetal juega un papel clave en la dieta de los españoles, pues afirman, en primer lugar, que aporta variedad a su alimentación. Y, en segundo lugar, las consumen en reemplazo de las proteínas de origen animal. Además, la alimentación vegetal contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, así como a que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable, como apunta el nuevo libro digital de la Fundación Louis Bonduelle.

El aumento del consumo de proteínas vegetales es incluso aún mayor si nos fijamos en los jóvenes de la generación Z (aquellos de 18 a 28 años): 7 de cada 10 afirma que ha incrementado su consumo este año. Este grupo de edad también es el que declara que consumirá más verduras y frutas en los próximos cinco años. El incremento de este grupo de alimentos es clave para garantizar una alimentación más sostenible en el presente y en el futuro.

La calidad, factor clave en la compra de alimentos vegetales envasados

En general, los españoles coinciden en que la alimentación diaria debe ser saludable y con productos de calidad. Y a la hora de comprar alimentos, el precio (54%), los valores nutricionales (50%) y que el producto sea de temporada (40%) son los tres factores más valorados. Sin embargo, mientras que los consumidores son más sensibles al precio cuando hablamos de alimentos en general, a la hora de adquirir vegetales envasados apuestan por la calidad, por encima de su valor económico.

Además, el auge del fenómeno ‘veggie’ viene acompañado de una disminución de las proteínas animales en la dieta de los españoles, pues el 62% confiesa que ha reducido su consumo de carne durante el último año. El principal motivo se debe a una elección relacionada con sus valores éticos personales (78%). Además, el 29% de los encuestados confiesa que en los próximos cinco años comerá menos carne que antes.

“Es importante diversificar los alimentos para consumir proteína de origen vegetal, que fundamentalmente se encuentra en los cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Como apunta el ebook ‘La transición alimentaria para cambiar el mundo’ el objetivo no es necesariamente seguir una dieta vegetariana, pero sí inclinar la balanza hacia los productos de origen vegetal. Hablamos, pues, de una dieta flexitariana, que consiste en una alimentación fundamentalmente vegetal con un consumo ocasional de carne”, explica Jorge Alonso, Director de Marketing de Bonduelle Ibérica.

Casi la mitad de los españoles es consciente del impacto de su dieta en el medioambiente

El estudio realizado por la Fundación Louis Bonduelle también ofrece una visión sobre la concienciación que se tiene actualmente en España sobre el impacto que tiene nuestra dieta y los productos que consumimos en el planeta. El 46% de los españoles reconoce que su dieta tiene un impacto en el medioambiente. Los jóvenes de 25 a 34 años, son los que más concienciados están sobre este hecho, seguido de los de 18 a 24 años.

Y es que 6 de cada 10 españoles piensan que comer de una forma sostenible es importante. De hecho, es la segunda razón por la cual consumen más vegetales, tras sus beneficios para la salud. Del mismo modo, los españoles están de acuerdo en que obtener más consejos para consumir de forma sostenible en su día a día podría influir para cambiar sus hábitos y adquirir mayor concienciación.

