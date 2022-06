​Cómo conseguir hábitos saludables progresivamente y no desfallecer en el intento La alimentación y ejercicios deben ser los pilares fundamentales para conseguir estos objetivos Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de junio de 2022, 09:35 h (CET) Mantener unos buenos hábitos es una tarea que se consigue con dedicación y esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a partir de mañana me pongo las pilas? Pero esta labor no debe realizarse drásticamente, ya que este tipo de cambios tienen que convertirse en un hábito, nunca en una imposición.



Todos sabemos que para mantener un cuerpo en perfectas condiciones es importante seguir unos hábitos saludables y apropiados en nuestra vida. La alimentación y ejercicios deben ser los pilares fundamentales para conseguir estos objetivos. Es fundamental que se conviertan en un constante de nuestra vida, de nada sirve realizar un esfuerzo drástico para una temporada y una vez conseguido lo que queremos volver a los antiguos malos hábitos.

Para la mayoría de nosotros es complicado reeducar nuestras conductas y obtener una forma de vida más saludable. Es una tarea que requiere trabajo y dedicación si queremos que sea nuestra tónica a seguir a lo largo de la vida. Para nada tenemos que cambiar de forma drástica nuestra forma de vida, ya que significará un esfuerzo que acabaremos rechazando y nunca lo veremos como algo a seguir de por vida.

Antes de tomar esta decisión es importante que sepamos cuáles son nuestros hábitos nocivos para intentar acabar con ellos y conseguir una forma de vida mejor. Tenemos que tener en cuenta que lo debemos conseguir poco a poco, y para ello es primordial llevar a cabo un plan a seguir para mejorar el tipo de hábitos, tanto en alimentación como en deporte. Desde luego que los objetivos a seguir tienen que ser totalmente realistas y acordes con nuestra personalidad.

Las metas a conseguir nunca deben ser demasiado altas, pues si no las logramos caeremos en el desánimo y esto puede ser el detonante para abandonar nuestras intenciones.

Comienza con pequeños cambios día a día por más pequeños que te parezca.

Incrementa la cantidad de agua que bebes a diario. Haz un esfuerzo por levantarte mas temprano. No estaciones el auto tan cerca sino que parquea un poco mas distante para que asi camines un poco cada mañana. Toma las escaleras en lugar de tomar el elevador. Presta atención a que alimentos consumes y disminuye la comida rápida.

Si queremos cambiar nuestro estilo de vida y comenzar a llevar una buena alimentación, se debe comenzar desde el principio y comenzar por las compras de mercado que llevamos a casa, lo que compramos y como lo hacemos son factores que juegan a nuestro favor o en contra.

Repítelo todos los días, cuando menos los esperes esos esfuerzos día con día ya serán un habito en tu vida, tu cuerpo te lo agradecerá y al ver los resultados y lo bien que te sientes te darás cuenta que no era tan difícil como se dice. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.