La primera agencia interplanetaria española llega a París

Astroland, primera agencia interplanetaria española, en el marco de su colaboración con la Universidad de Cádiz y con Gabriel G. De la Torre, miembro del laboratorio de neuropsicología y psicología de esta entidad, anuncia que han obtenido la aceptación de un abstract científico de gran relevancia para el estudio del comportamiento humano en entornos análogos para aprendizajes de futuras misiones espaciales que se presentará en París el próximo septiembre.

La presentación del artículo asociado se llevará a cabo en el “73rd International Astronautical Congress”, el principal evento a nivel mundial en materia espacial y el único punto de encuentro que logra reunir a todos los agentes espaciales procedentes de todas las regiones del mundo.



Desde el 18 hasta 22 de septiembre se celebrará en la capital francesa este evento que reunirá a más de 6.500 participantes de 80 países y, con ello, se presentará el trabajo llevado a cabo por Gabriel G. De la Torre, reputado psicólogo del ámbito aeroespacial y uno de los máximos expertos europeos en la psicología y espacio denominado “Astroland, a New Cave Space Analog Experience to investigate Human Performance in Isolated and Confined Environments (ICE)”.

Un acuerdo para llevar la vida en Marte

Esta colaboración entre Astroland y la Universidad de Cádiz cuenta con un importante potencial de investigación, al analizar el comportamiento humano en espacios controlados y con estrés prolongado en estos ambientes análogos espaciales (Space Analogs). Del mismo se obtienen aprendizajes que permiten definir las medidas y contramedidas para el funcionamiento de un equipo, y analizar los riesgos implícitos al factor humano en misiones de larga duración, con el único objetivo de realizar con éxito una futura misión a Marte.

Esta labor de estudio se realiza en la Ares Station de Astroland, una estación subterránea situada en Arredondo, y que actualmente es la única que permite simular las condiciones de vida en el planeta rojo. Todo ello surge en base al ambiente hostil de Marte, que presenta la radiación estelar como principal problema para la supervivencia y, por ello, lo más compatible con la vida humana en Marte sería establecer las colonias bajo tierra.

Asimismo, la Ares Station está equipada para suplir la labor como banco de pruebas para desarrollar tecnologías y habilidades que garanticen las futuras misiones espaciales a Marte.

La colaboración entre Astroland y la Universidad de Cádiz se desarrolla bajo el marco de trabajo directo con investigadores e instituciones científicas, que Astroland viene llevando a cabo para poder desarrollar o testear investigaciones en un entorno único en el mundo, con toda la equipación necesaria. Este proyecto se establece, así, a largo plazo con el objetivo de seguir avanzando en la investigación para facilitar la vida en otro planeta.