La educación: un juego de marionetas Cultura, tradición, objetividad y ética vagan por los ministerios como ánimas perdidas en el más allá Ángel Alonso Pachón

martes, 7 de junio de 2022, 10:51 h (CET) Los conceptos de autoridad, de exigencia, de firmeza, de esfuerzo, de igualdad… no pueden degradarse hasta el extremo de facilitar un progreso académico sin conocimientos suficientes. El Gobierno ha desarrollado una herramienta educativa cuya “masa madre” es la IDEOLOGÍA. Los Ministerios correspondientes, han diseñado un organigrama en el cual, la valoración subjetiva del “claustro” está por encima de la valoración “objetiva” del conocimiento, del esfuerzo y del compromiso personal del alumno.

Las consecuencias no hacen falta desgranarlas, son palpables; a nivel de Estado, basta ver las estadísticas nacionales e internacionales; a nivel estudiantil, la cultura general, junto con la preparación básica en las asignaturas troncales rayan con lo “académicamente problemático”. El Estado se ha saltado el principio de RESPONSABILIDAD FAMILIAR en la educación. Ha declarado que los hijos son propiedad suya y en consecuencia, ese ESTADO POLÍTICO IDEOLÓGICO cuadricula el formato educativo de sus pupilos.

Lo más grave, es que el baremo se ha colocado en la base inferior, siendo un reto alcanzado por todos, sin el esfuerzo que una buena preparación intelectual requiere. No hace falta ser técnico para comprender que no conocer los ríos principales de España, las principales ciudades de las Comunidades autónomas, las capitales Europeas, las bases de las asignaturas troncales… Cierta ministra significa, como poco, “PREOCUPACIÓN”…, mucha “PREOCUPACIÓN”.

Han comentado que todo el desarrollo del proyecto educativo, “Sra. CELAÁ”, se ha llevado a cabo con la consulta y opinión de “MILES” de profesionales… No lo he leído en el TBO pero como si así fuera. Es auténticamente desalentador comprobar cómo, incluso en el ámbito educativo, la “pela es la pela” y “París bien vale una misa”, provocando una “SUMISIÓN POLÍTICA” hasta el extremo que, “miles de profesores” sean capaces de subir y subir escalafones pisando principios.

CULTURA, TRADICIÓN, OBJETIVIDAD y ÉTICA vagan por los MINISTERIOS como ánimas perdidas en el más allá…"El polvo, poco a poco, irá ocupando su sitio". "C'EST LA VIE".

