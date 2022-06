El Betis FS se salva... y salva a su filial (6-5)

Tarde apoteósica la que se ha vivido hoy en San Pablo, con la salvación tanto del Betis FS como de su filial. Los hombres de Ramón Martínez han vencido por 6-5 al Manzanares Quesos el Hidalgo en un partido de infarto lo que, combinado con la derrota por 3-2 del Futbol Emotion Zaragoza en Palma les hace lograr la permanencia en Primera y, también, evitar la caída a Segunda B del Betis B, que tan meritoriamente se había salvado en lo deportivo en la Segunda División.



Así pues, era todo un doble o nada lo que la entidad verdiblanca se jugaba en una jornada final de la que ha salido absolutamente airoso, pudiendo enmendar lo que no ha sido sino una muy mala temporada que ha tenido, por suerte para ellos, un final bien feliz.

El partido, como los últimos jugados en San Pablo, ha tenido no ya de todo, sino incluso un poco más si cabe. Ha sido un duelo a la antigua usanza, en el que han primado fundamentalmente los ataque sobre las defensas y en el que ha sobresalido, por encima de todos, un Cléber que, en el partido más importante de la temporada, se ha marcado ni más ni menos que todo un póker de goles.

El ala brasileño, tal vez el jugador más incisivo y letal en este tramo final, empezó su fiesta cuatro minutos después de que la primera concesión en defensa de su equipo le costara el 0-1, obra de Fits que, en segunda instancia, batió a Nico Sarmiento después de una pérdida de Lin en campo propio.

Cléber, a los seis minutos, empató con el primero de los dos trallazos lejanos que ha conectado en la tarde de hoy, dando un poco de tranquilidad a un Betis que había empezado muy nervioso. El Manzanares nada se jugaba pero, aún así, dio el callo desde el primero hasta el último segundo, lo que dignifica aún más la victoria bética.

A los 14 minutos el capitán, Rubén Cornejo, volteó por primera vez el marcador con un tiro raso (2-1), poniendo por delante a un Betis que ya empezaba a perdonar bastante, como casi siempre. No obstante, si los ahora de Ramón Martínez han sufrido tanto ha sido, entre otras cosas, por su escasa eficacia a la hora de mantener la concentración. Humberto, tras recibir de un saque de banda, se aprovechó para marcar, con una picadita, el 2-2 poco antes del descanso.

Desde Palma, cuyo partido iba con bastante retraso con respecto al de Sevilla, llegaban buenas noticias con el momentáneo 1-1 que, de todos modos, de nada servía mientras el Betis no hiciese sus deberes. Y a fe que lo logró; con emoción y extremo sufrimiento, pero lo logró.

El 3-2 llegó cumplidos seis minutos de la reanudación, cómo no, por obra y gracia de Cléber, que esta vez dio una lección de oportunismo rematando por bajo un córner sacado por Lin; y al sacar de centro aún pudo el Betis hacer otro más en un contragolpe. Sin embargo no hubo culminación, y tras la falta de repliegue local Juanan, el del Manzanares, colocó el 3-3 en la "contra de la contra".

Las alarmas saltaron cuando Humberto, en jugada personal, hizo el 3-4 y su segundo en particular (min 29). Ahora el Betis necesitaba no uno, sino dos goles para cumplir con su parte del trato... y los consiguió, con un margen de escasos segundos entre los minutos 30 y 31. El autor de ambos fue, cómo no, Cléber: el primero de ellos con su segundo latigazo lejano (4-4); y el segundo, su cuarto, acto seguido culminando una contra a pase de Juanan.





6 - REAL BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento; Bocao, Lin, Guido, Juanan -cinco inicial-, Jackson, Éric Pérez, Raúl Jiménez, Rubén Cornejo, Cléber y Emilio Buendía. 5 - MANZANARES QUESOS EL HIDALGO FS: Antonio Navarro, Cortés, Raúl Campos, Humbero, Fits -cinco inicial-, Juanan, Manu Diz, Álex Fuentes, Antoñito, Kiki y Álex Velasco. GOLES: 0-1: Fits (min 2); 1-1: Cléber (min 6); 2-1: Rubén Cornejo (min 14); 2-2: Humberto (min 19); 3-2: Cléber (min 26); 3-3: Juanan (min 26); 3-4: Humberto (min 29); 4-4: Cléber (min 30); 5-4: Cléber (min 30); 5-5: Antoñito (min 35); 6-5: Cléber (min 38). ÁRBITROS: Héctor Mayo y Carlos Panadero. Amonestaron al bético Cidao y al visitante Fits. INCIDENCIAS: Jornada 30ª y última de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla); unos cinco mil espectadores en las gradas, con presencia de aficionados del Manzanares.