viernes, 3 de junio de 2022, 10:36 h (CET) Hoy los jóvenes disfrutan quizá de comodidades materiales inimaginables para ninguna generación anterior, pero al mismo tiempo ven con inseguridad su futuro y a menudo se encuentran solos frente a las grandes preguntas que les asaltan. El problema no es ya que la cultura dominante no les ofrezca respuestas que puedan satisfacer esa sed; el problema es que ni siquiera parece dejar a veces espacio para que se formulen sus preguntas.

De ahí la necesidad de espacios como el que ofrece la Peregrinación Europea a Santiago que culminará el 7 de agosto, con momentos de diálogo y recogimiento, de fiesta y de celebración eucarística. Siempre con el mensaje de fondo de que Jesús "no quita nada y lo da todo", como les decía Benedicto XVI a los jóvenes, invitándoles a no tener miedo a seguirle. O lo que es lo mismo: no tener miedo a exprimir su vida al máximo.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

