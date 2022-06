¿Cuál es la diferencia entre casinos online y casinos en vivo? Experiencia de juego, tipos y número de juegos... Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de junio de 2022, 09:12 h (CET) En los últimos años, los apostadores hemos visto crecer la industria de los casinos en línea de una manera increíble. En España particularmente, se estima que los casinos han crecido un 270% desde el 2014, enfocándose la mayoría del crecimiento en los últimos 3 años.

Esto ha hecho que apostar en diferentes casinos en línea sea la tendencia ahora, pero para otro tipo de apostadores, la experiencia en vivo que se puede tener en un casino físico no puede ser igualada. Con esta idea en mente, un nuevo tipo de casino ha surgido para competir contra los casinos en línea comunes: los casinos en vivo.

Estos casinos nos traen a colar nuevas modalidades de juego, promociones, y un ofrecimiento de una experiencia sin igual que vale la pena probar, todo esto ofreciéndonos la posibilidad de jugar desde nuestro ordenador como si nos encontráramos dentro de cualquier establecimiento físico.

Pero, ¿Cuál es el mejor? ¿Cuáles son sus diferencias? Si quieres saber las respuestas a esta pregunta, te recomendamos que sigas leyendo.

Promociones y bonificaciones

Si llevamos ya algo de tiempo en un casino en línea, tenemos en cuenta que hay promociones y bonos que nos ofrecen para mantenernos apostando. La parte buena es que, si sabemos cómo manejar dichas promociones, fácilmente podremos obtener grandes ventajas.

Estas promociones usualmente están enfocadas en tragaperras, permitiéndonos obtener un saldo adicional dependiendo de nuestro depósito, el cual podrá ser usado para jugar en estas y obtener ganancias. Una vez obtenida la ganancia, se tiene que cumplir un requisito de apuesta en el casino para poder retirarlas, en donde las tragaperras aportan un 100% al número pedido como requisito.

Pero al pasar a casinos en vivo, debemos recordar que, aunque ofrecen tragaperras, la mayoría de sus títulos se enfocan a juegos de mesa liderados por crupieres profesionales. Estos buscan brindar una experiencia idéntica a la de un casino físico, pero a través del ordenador por lo cual sus promociones deben enfocarse también a lo mismo.



Estas promociones suelen ser de cashback principalmente, dando un retorno de dinero dependiendo de que tanto apueste en mesas de juego en vivo. También podemos ver que se les otorga saldo adicional en crédito para juego, pero a la hora de cumplir el requisito de apuesta, los juegos de mesa cubren mucho menos que las tragaperras.

Un ejemplo claro de dónde podemos ver esto en marca es en el casino en vivo Casumo, el cual otorga promociones bastante llamativas tanto para su área de casino en línea normal, como para su área de casino en vivo.

Experiencia de juego

La principal característica que distingue a estos casinos es la experiencia de juego que ofrecen. Al entrar en un casino online común, tan solo nos dirigimos a los juegos de nuestra preferencia e inmediatamente empezamos a apostar tras haber realizado nuestro depósito correspondiente.

Las tragaperras, así como los juegos de mesa son completamente automatizados, y no tendremos contacto con nadie más, permitiendo enfocarnos completamente en nuestras jornadas de apuestas sin tener que interactuar con ninguna otra persona.

Por otro lado, los casinos en vivo nos traen una experiencia inmersiva. La verdadera intención de esta experiencia es llevar al usuario a vivir una experiencia de casino real, por lo cual veremos crupieres interactuando con nosotros a la hora de jugar. También varios programas en vivo, donde los presentadores nos ofrecerán opciones de apuesta todo desde la comodidad de nuestro ordenador.

Al ser menos automatizado, podremos ver más opciones de apuesta en los juegos de mesa, más flexibilidad y un ambiente mucho más animado en donde interactuamos con nuestro crupier conforme vamos jugando.

Tipos de juegos y número de estos



Finalmente, este es otro punto clave que diferencia los casinos online normales de los casinos en vivo. Los casinos en línea anuncian alrededor de 700 o más títulos dentro de sus apartados, siendo en su mayoría tragaperras de diferentes proveedores. Estos títulos siempre se mantienen renovándose día a día, buscando siempre ofrecer al cliente las ideas más nuevas, creativas y entretenidas para mantenerlos divirtiéndose mientras apuestan.

Sin embargo, en cuanto a casinos en vivo, la cantidad de títulos son menores, suelen estar entre 400 y 600 tragaperras, pero la mayor calidad de juegos en este tipo de casino está dedicada al área de juegos de mesa en vivo. Acá podremos ver los mejores proveedores de juegos en vivo, llevando a experiencias inmersivas que llevan a los jugadores a sentir que se encuentran dentro de un casino en todo momento, con ambientes 3D, sonidos y tanto organizadores como crupieres que interactúan contigo en todo momento, haciéndote sentir como si estuvieras en los casinos físicos más famosos del mundo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Eva Moral, la nueva Directora General que vuelve a Hilton Madrid Hotelera de formación, cuenta con más de 15 años de experiencia internacional dentro de Hilton ¿Cuál es la diferencia entre casinos online y casinos en vivo? Experiencia de juego, tipos y número de juegos... ¿Qué significa ‘whipsaw’ en el ámbito de las acciones? Describe un valor que hace un gran movimiento en una dirección y luego, rápidamente, se mueve en la dirección opuesta El sello discográfico REC_EYES para artistas de música urbana Los artistas que se están dando a conocer en las redes sociales tienen una nueva oportunidad con esta discográfica ¿Cuál es la mejor carne para la alimentación de los perros? Queremos lo mejor para ellos y, por eso, procuramos siempre darle la mejor comida posible