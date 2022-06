El espadachín busca notario

El secretario general del PSOE de Andalucía, el socialista Juan Espadas Cejas, aspira a “volver a las andadas” con su partido para “arreglar”, dice, los entuertos del PP en nuestra comunidad autónoma. Como conocemos su trayectoria política, sabemos que no nos podemos fiar de este tipo que dice tantas tonterías y maldades como sus antecesores.

El espadachín ha estado 21 años en la Junta de Andalucía, con Chaves, con Griñán, con Susanita y demás compinches del EREÍSMO CORRUPTO ANDALUZ. Fue viceconsejero, consejero, presidente de EPSA, senador, concejal y alcalde de Sevilla y algunas cosas más. Su esposa Carmen Blanco está siendo investigada por ciertas irregularidades con la entrada en lacélebre FAFFE.

Pues bien, el Sr. Espadachín está de campaña y busca notario. Yo creo que este personaje ha sido abducido por el “todo mentiroso” Sánchez y, si algún día de su vida tuvo algún “norte”, lo ha extraviado para siempre por las órdenes superiores recibidas.

Y, ¿para qué busca Notario, me preguntarán? Al parecer “exige” al presidente de la Junta que ante Notario firme que el PP haga o no haga, pacte o no pacte, con quien el espadachín le imponga. A mí se me ocurre preguntar: ¿por qué este tipo no tuvo la ocurrencia de pedir notarios durante todos sus años de militante “con caché” del PSOE, para que, los notarios dejaran constancia escrita de lo ocurrido sobre la corrupción en su partido y sus desleales gobiernos, y de todas las guarrerías que protagonizaron unos y otros?

¡Váyase a paseo! ¡Y no mienta! Gracias al gobierno del PP y Ciudadanos, los andaluces nos hemos sentido muy bien en esta legislatura. En primer lugar, porque nos hemos liberado de unos gobernantes indeseables y, después, porque hemos visto un horizonte mucho más grato y humano. Y se lo vuelvo a decir: ¡Váyase a paseo!