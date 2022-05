La segunda edición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo traerá a Concha Jerez como artista invitada Más de 40 artistas nacionales e internacionales y un amplio programa de visitas guiadas, talleres y conferencias dan forma a esta segunda edición Redacción

martes, 31 de mayo de 2022, 12:44 h (CET) La Semana Profesional del Arte de Oviedo arranca la que será su segunda edición del 3 al 12 de junio, en diversos espacios de la ciudad de Oviedo. La Fábrica de Armas, el Museo Arqueológico, el Ilustre Colegio de Abogados, el Seminario Metropolitano, la Galería Pablo de Lillo o la Universidad de Oviedo son algunos de los espacios que acogerán una amplia agenda de actividades culturales para todos los públicos.

La Semana Profesional del Arte de Oviedo está organizada por la Fundación Municipal de Cultura que preside José Luis Costillas Gutiérrez y con la dirección artística de la gestora cultural Marta Fermín.



“Queremos que la Semana del Arte forme parte de este nuevo ADN cultural de Oviedo, en el que se han introducido nuevos formatos artísticos y culturales con los que la ciudad está ofreciendo una programación inédita que está resultando un éxito absoluto”, señala Costillas.



Con esta II Semana Profesional del Arte de Oviedo la capital asturiana se convierte en el epicentro de la cultura reuniendo a más de 40 artistas nacionales e internacionales en exposiciones, talleres, conferencias, etc. La seña de identidad de esta Semana será su apuesta por la cultura cercana y abierta a toda la ciudadanía.



Concha Jerez, artista invitada



Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canarias, 1941), pionera del arte conceptual, es la artista invitada de esta segunda edición, y ofrecerá una conferencia el domingo 12 de junio en el Teatro Filarmónica de Oviedo, donde hará un recorrido por sus más de cuatro décadas de trabajo artístico. Jerez ha desarrollado una carrera reconocida internacionalmente con exposiciones en museos y centros de arte como Vostell de Malpartida, Cáceres; Wiesbaden; Modernes Kunst de Viena, DA2 de Salamanca, MUSAC de León, o el Reina Sofía de Madrid, entre otros.



Es, además, una de las precursoras de la performance en España y ha realizado numerosas piezas de arte sonoro y radiofónico, entre las que destacan las creadas en colaboración con el artista sonoro y compositor José Iges.



En reconocimiento a toda su trayectoria, Jerez fue premiada con la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011), el Premio Nacional de Artes Plásticas (2015), y el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2017).



Más de 40 artistas nacionales e internacionales



La Semana Profesional del Arte de Oviedo vuelve a apostar un fuerte carácter multidisciplinar con la participación de más de 40 artistas nacionales e internacionales que presentarán trabajos en instalación, pintura, performance, obra gráfica, fotografía y videoarte. Asimismo, la nómina de artistas destaca por ser intergeneracional, con proyectos emergentes como el Colectivo Óvalo o Eilale Carnerero a otros más veteranos como Tanadori Yamaguchi o Llorenç Barber. En el caso de Yamaguchi, que expone en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, se adhiere a la Semana Profesional del Arte de Oviedo con el comisariado del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión de la Universidad de Oviedo.



Llorenç Barber, uno de los artistas fundamentales en el arte de vanguardia y la música posmoderna, llevará a cabo “Músicas volantes, un proyecto sonoro de mucha altura” donde se podrá disfrutar del viaje de un sonido, en una mezcla entre velocidad, vibración, espacio y sonido.



Otro de los puntos fuertes de esta segunda edición es la amplia participación internacional, que abre fronteras artísticas y se muestra en Oviedo durante los días de la Semana Profesional. Entre los artistas participantes encontramos a: Alice Musio (Polonia), Eduardo Lara (México), Elise Florentino (República Dominicana/España), Isabel Kerkermeier (Alemania), Jaana Caspary (Alemania), Juli About (Francia), Jaana Caspary (Alemania) y Omar Kessel (Cuba). Además, destaca la presencia de la artista ucraniana Sofia Viyuk que reflexiona sobre la guerra de Ucrania con su exposición “Unbreakable”.



Intensa actividad cultural que se despliega por Oviedo



La II Semana Profesional del Arte de Oviedo presenta un amplio programa que se desarrollará durante diez días en distintos espacios de la ciudad. El acto inaugural será en la Fábrica de Armas, el jueves 2 de junio a las 18:30h.



Entre las múltiples actividades se encuentran los talleres de pintura, dibujo o acuarela que llevarán a cabo los artistas Deciversa, Eduardo Lara, Federico Granell, Making Doers, Omar Kessel y Toño Velasco; también la demostración de vidrio soplado en colaboración con la Real Casa del Vidrio de La Granja de San Ildefonso; o las visitas guiadas en fin de semana “Restaurarte: Así se hizo”, un recorrido en el que se visitarán tres monumentos de la mano de las restauradoras Natalia Díaz Ordoñez y María Menéndez Iglesias.



César Ripoll será el encargado de impartir la conferencia “Vida y obra de Herminio Álvarez Fernández” en el Ilustre Colegio de Abogados que versa sobre la vida y obra del autor, que surge como inventor de un inconfundible e original imaginario creativo, dentro del mundo de la plástica contemporánea actual.



Por su parte, el miércoles 8 de junio, en la sala de conferencias del Museo Arqueológico de Asturias, el escultor Gonzalo García (con motivo de la muestra retrospectiva en la sala de exposiciones temporales de dicho museo) dará una charla en la que repasará su evolución, tanto estilística como material.

