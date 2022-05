El FMI prende las alarmas

Noticias del “El Chapucero Internacional”, Youtuber mexicano: “En gran medida por el conflicto en Ucrania, las sanciones económicas contra Rusia que impuso la UE, la OTAN y EEUU, la inflación en todo el mundo, pero en particular en Europa, se ha desatado por completo. Todos los meses y todos los días se empiezan a romper récords en la inflación no solo en el consumidor, sino que también en el sector productor. No hay gas natural, no hay diesel, no hay turbosina y la verdad es que no se pueden mover las plantas industriales de Europa. Y esto ya empezó a ser un verdadero problema por lo que muchos países europeos se quieren echar para atrás en las sanciones hacia Rusia. Porque se dieron cuenta de que no es una mala estrategia económica dejar de comprar gas a Rusia porque no hay unos sustitutos rápidos ni fáciles. Y ya empezaron a sufrir una muy alta inflación. Y ya el Fondo Monetario Internacional avisa de que es inminente las revueltas sociales en muchos países europeos.

Ellos mismos crearon el problema, ellos mismos lo pueden solucionar, pero no lo van harán porque sería darle la razón a Rusia. Entonces, en un alarde de necedad, prefieren los europeos sacrificar a sus propios pueblos con tal de tener razón. Y así ya empiezan a encarecerse y escasear los alimentos. Ya empiezan a cerrar empresas por el enorme precio de la electricidad, el gas natural, etc.” Esto está sucediendo mientras pasa que la mayoría de los presos de Mariúpol portan tatuajes con símbolos nazis en el cuerpo y Joe Biden, en su incansable intento de provocar la tercera guerra mundial, amenaza a China. Y yo me pregunto ¿qué hacemos apoyando a un demente?