Presentación de los libros ganadores del II Certamen literario La Equilibrista: “Habitantes de un paraíso minúsculo”, de Remei González Manzanero, y “El Circo del Ojo”, de Jesús María de Val

La fragilidad de los amantes, la incursión en un deseo que, más allá de aquello que anhelamos, nos conduce al paraíso, siempre minúsculo. Los cuarenta poemas que componen “Habitantes de un paraíso minúsculo” oscilan entre la necesidad íntima del encuentro con el otro y la de mantener la esencia de quienes somos.

Vertebrado a partir de una historia de amor que transita desde la ausencia hasta el encuentro, el poemario nos invita a sumergirnos en los distintos matices de la vivencia amorosa ─los múltiples dolores de la ausencia, la derrota temporal, la persistencia, las certezas íntimas, la virtud de la incertidumbre─, rasgando las fronteras entre sus tres componentes: tú, yo y nosotros. Se desprende, finalmente, la convicción de que, para amar bien, hay que ser valiente.

Remei González Manzanero (Barcelona, 1990) es poeta y profesora de Lengua Castellana y Literatura. Actualmente prepara una tesis doctoral en Didáctica de la Lengua. Es autora del poemario “La verdad que no vemos” (XVI Premio Águila de Poesía de Aguilar de Campoo 2020) y de los cuadernos de poesía “La confesión de la carne: Desdenes del vacío” y “El mundo de las almohadas”. Con “Habitantes de un paraíso minúsculo” ha obtenido el primer premio del II Certamen de Poesía La Equilibrista.

“Mis uñas seguirán creciendo, cuando no esté aquí y siga estando de alguna manera, dejaré de morderme las uñas, mi sangre seguirá corriendo disecada, las plaquetas funcionando, mis pulmones quejumbrarán todo lo que no respiro, y de nadas bombeará el corazón con soplo incontingente estos latidos extraños, mis articulaciones engranarán las poleas graznidas zurrirán inflamados los tendones de la espalda intermedia, crepitarán mis manos pequeñas intentando asir el tiempo tan naranja, hecho de alambres de paraguas rotos los días que no llueva. ” (Habitantes de un paraíso minúsculo)

En el Circo del Ojo, gobernado por lo mismo y regido por un corrosivo anfitrión, cada cual obtiene el premio que mejor merece. Puzles vitales, terror psicológico y humor punzante, sin más enseñanza a la obvia ni mayor gravedad a la, también obvia, que estraga la cabeza del autor. Una tentacular novela de pasillos estrechos, salas delirantes y puertas equívocas, donde cada uno es lo que parece y ninguno perece de lo que no es. Pasen y lean, damas y caballeros, la función en la que, para sobrevivir al otro, los cimientos de la realidad se alteran hacia la asfixiante verdad de uno mismo. Y donde la soberbia, la valentía o la inconsciencia de cada aspirante dirigen todas a la misma pregunta: ¿estás dispuesto a recibir el premio que las acciones de tu vida merecen?

Jesús María de Val, nacido en Madrid, es psicólogo educativo y licenciado en Criminología, actualmente enseña lengua española y lengua extranjera y coordina proyectos de prevención del fracaso escolar. Es ganador de varios premios literarios, tanto en la categoría de poesía como de relato y novela, y es autor de las siguientes novelas: “El Aroma del alma” (2018) y “Corazones de madera” (2020). Colabora a su vez para revistas literarias y antologías benéficas.

"Pasen y vean, damas y caballeros, no se pierdan las maravillas del circo del ojo. El prodigio que da sombra a los albores del mundo. Dicen que es tan antiguo como el odio que le robó las alas al ángel caído, que el ojo estuvo en el árbol la mañana que Adán recibió la manzana y que ya miraba cuando las plagas de Egipto cruzaron el Nilo. ¿Qué dice que es su negocio? Un circo. Pero ¿qué hay dentro? Un ojo. Igual no ha visto el cartel, o a lo mejor no me escucha bien. Para hablar tanto no es que se explique mucho. El ojo se explica solo, señora de gran collar, nada más tiene que entrar. ¿Ve la cortina negra? Da un poquito de miedo. El miedo es la antesala a la recompensa y la ventana que se abre al placer. No lo piense más, señora del collar, le aguarda un mundo al alcance de muy pocos." (El Circo del Ojo)