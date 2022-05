El coste de los ciberataques se duplica en el último año para las empresas españolas El 28% de las empresas perdió clientes como resultado de un ciberataque Redacción

viernes, 27 de mayo de 2022, 11:50 h (CET) En los últimos meses la ciberseguridad se ha convertido en un asunto decisivo en la cuenta de resultados de las empresas. De hecho, el coste medio de la suma de los ciberataques que ha sufrido de media cada empresa española en 2021 asciende a 105.655 euros, frente a los 54.388 euros en 2020, lo cual tiene un gran impacto en la viabilidad económica del negocio. Esta cifra supone que las empresas españolas pierden más dinero por los ciberataques que la media mundial, que se sitúa en 78.409 euros. Así se concluye en el sexto Informe de Ciberpreparación 2022 elaborado por Hiscox, compañía aseguradora que ofrece productos innovadores y especializados para empresas y profesionales.

La ciberseguridad es el asunto que más preocupa a las empresas españolas

Más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de un ciberataque (51%), con una media de 84 ataques a cada una de ellas. Esta realidad ha llevado a las empresas a colocar la ciberseguridad como el asunto que más les preocupa, con un 48% que le da una valoración de alta o muy alta.

La mayoría de estos ataques han llegado a las organizaciones a través del compromiso del email corporativo, que se ha posicionado como la primera vía de entrada, con un 41% de los casos, seguido de cerca por los ataques a los servidores en la nube (38%), a los servidores corporativos (38%), a los móviles personales de los empleados (29%) y a los de empresa (27%).

En cuanto a los tipos de ataque, los de Denegación de Servicio se han convertido en el principal tipo de ciberataque que reciben las empresas españolas (38%), seguido del fraude financiero (32%) y el ransomware (22%). En el caso concreto de las pymes, los ataques de ransomware son cada vez más frecuentes, ya que si en 2020 solo representaban un 11%, en 2021 se ha elevado hasta el 20%.

Para hacer frente a la problemática que plantea la ciberseguridad, las empresas españolas han aumentado su presupuesto de TI, de 13 millones de euros a 17.7 de media. Además, también ha aumentado el porcentaje de ese dinero que dedican a ciberseguridad, del 22 al 24%. A pesar de esta inversión, solo el 2% son ciberexpertas y un 30%, de hecho, son consideradas cibernovatas. Es más, a pesar de ser conscientes de la exposición a los ciberataques, solo el 26% de las empresas encuestadas considera que ese riesgo ha crecido en el último año, frente al 60% que considera que se mantiene en el mismo punto que el año anterior.

El 43% de las empresas españolas dejó de ser operativa después de un ataque de ransomware

Si bien es cierto que es el tercer tipo de ataque en orden de frecuencia, el ransomware sigue siendo uno de los más peligrosos por su impacto en las empresas a las que se dirige, ya que además del coste en sí de recuperarse del ataque, a las compañías se les exige pagar un rescate para volver a tener sus datos operativos. En el caso concreto de las empresas españolas, el 64% decidió pagar el rescate exigido por los ciberdelincuentes, un 20% más de las que pagaban el año pasado.

Esto supone que el pago por todos los rescates tras estos ataques de ransomware les han costado una media de 19.400 €, una cifra que podría poner en especial peligro la viabilidad del negocio de determinadas empresas. Más allá del coste en sí del rescate, recuperarse de los ataques de este calibre sufridos el pasado año, cuesta de media 10.843 euros a las empresas en España. Sin embargo, pagar el rescate no siempre significa acabar con la amenaza de los delincuentes a tenor de que el 47% de las empresas sufrió otro ataque de ransomware como resultado de pagar el rescate del ataque anterior.

Tal es el impacto de los ransomware, que el 43% de las empresas españolas dejó de estar operativa después de un ataque de ransomware, el 56% en el caso de las pymes, por lo que pagó el rescate para volver a funcionar. Otro 37%, además, pagó para recuperar sus datos porque su copia de seguridad también fue robada. La mayoría de estos ataques llegaron a las empresas a través de email de phishing no identificados como tal por los empleados de las compañías (64%). Adicionalmente, el 47% llegó a través de otros proveedores y el 38% por robo de credenciales.

El 28% de las empresas perdió clientes como resultado de un ciberataque

La problemática de los ciberataques no se limita únicamente al momento en el que ocurren, sino que su impacto perdura en la empresa. Para empezar, el 38% de las empresas españolas tardan menos de una semana en recuperarse de un ciberataque, el 34% entre 1 y dos semanas y otro 15% más de dos.

Más allá del tiempo necesario para volver a la actividad normal, el negocio de las empresas se vio resentido, tanto que el 28% perdió clientes como resultado de un ciberataque. En este aspecto hay diferencias según el tamaño de las empresas, ya que en el caso de las grandes ese porcentaje baja al 23%, mientras que para las pymes se eleva hasta el 32%. Otros impactos negativos de los ciberataques son la pérdida de reputación, que afectó al 29% de las organizaciones, y el aumento de los costes asociados a la necesidad de notificar a los clientes del incidente, que tuvo impacto en el 30% de las compañías.

La buena noticia es que muchas empresas escarmentaron después del incidente y el 35% de ellas implementó requisitos adicionales de ciberseguridad y auditoría, otro 30% aumentó la evaluación de la estrategia de seguridad, en especial en su cadena de suministro para evitar que los proveedores se convirtieran en vías de entrada; y otro 27% trabajó activamente para mejorar su preparación ante los ciberataques.

"Sin duda la ciberseguridad es uno de los grandes asuntos que ocupan a las empresas hoy en día y es imprescindible que se redoblen los esfuerzos en esta área, sobre todo a la luz de datos como que solo el 2% de las empresas tiene los conocimientos suficientes para ser consideradas ciberexpertas. Es importante adquirir conciencia del grave impacto que un problema de ciberseguridad puede tener en las organizaciones, llevándolos incluso a la pérdida de clientes. Por eso desde Hiscox trabajamos activamente para ayudar a las empresas en este proceso de adaptación y adquisición de conocimientos, con una póliza que les permite operar seguros a la par que adquieren los conocimientos necesarios ", afirma Nerea de la Fuente, Directora de Suscripción de Hiscox Iberia.

