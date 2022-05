Indultos politizados ¿Cuántos han manifestado su dolor, su pena, su arrepentimiento? Ángel Alonso Pachón

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:06 h (CET) ¿Cuántas personas están sin libertad por haber cometido delitos que la Justicia ha considerado que debían ser reparados con la privación de dicha libertad? ¿Cuántas de dichas personas han manifestado su dolor, su pena, su arrepentimiento? ¿Cuántas tienen a su familia en situación precaria por la ausencia de una de las personas que aportaba ingresos? ¿Cuántas de todas esas personas pertenecen a determinados Partidos o Grupos de “ideologías” de extrema izquierda feminista? ¿Cuántos de esos delincuentes confesos son defendidos por “abogados de oficio”, por no tener medios económicos? ¿Alguno… Alguna… se ha manifestado por conseguirles algún tipo de “INDULTO SOCIAL y PARCIAL”?

“¡Señorías!, NO ME ARREPIENTO… LO VOLVERÍA A HACER”… ¡INDULTADA! “¡Señorías!, La opinión de los Fiscales, de los Jueces, de los Responsables de Prisiones… ¡MINUCIAS, SIN IMPORTANCIA!

Lo importante son las declaraciones de la Ministra de Igualdad: "Con el indulto a María Sevilla se salda una deuda con las madres protectoras"

Señor Ministra de Igualdad, ¿Ha leído usted las sucesivas SENTENCIAS? Señores Ministros, todos ¿Han leído ustedes las sucesivas SENTENCIAS? ¡Señores ciudadanos de a pie!... ¡NO EXAGEREN!...

