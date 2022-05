​La depresión: ¿qué la causa? Es una enfermedad mental de la que hay que ocuparse Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 25 de mayo de 2022, 11:32 h (CET) ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la gente sufre depresión? Tal vez te hayan diagnosticado una depresión grave. Y te paras a preguntarte, ¿por qué algunas personas están deprimidas y otras no?



La depresión es una condición muy compleja. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los factores causantes de la depresión. Sin embargo, se ha demostrado que varios factores pueden desencadenar la depresión. Algunas personas se deprimen cuando están crónicamente enfermas. Otras personas pueden deprimirse después de un acontecimiento que altera significativamente su vida, como la pérdida de un ser cercano o el cambio de casa. Y hay otras personas con antecedentes de depresión en sus familias. Entonces, ¿qué causa la depresión?

La depresión: principales causas

Cuando se trata de la depresión, hay varias causas. La depresión es una enfermedad mental de la que hay que ocuparse. Numerosos factores pueden aumentar las posibilidades de depresión en muchas personas. Estos son:

Abuso: El abuso es el mayor culpable cuando se trata de agentes causales de la depresión. El abuso emocional, sexual o físico puede aumentar la vulnerabilidad de muchas personas a la depresión. Especialmente en etapas posteriores de la vida.

Edad: Las personas mayores son fácilmente propensas a la depresión. Esto suele empeorar cuando viven solos. La depresión también puede desencadenarse entre las personas mayores cuando no tienen ningún apoyo social.

Medicamentos: Los medicamentos también pueden desencadenar la depresión en personas vulnerables. Medicamentos como los corticosteroides, el interferón-alfa (los medicamentos antivirales) y la isotretinoína (utilizada para el tratamiento del acné) pueden aumentar la posibilidad de que las personas vulnerables sufran depresión.

Conflicto: Muchas personas tienen alguna vulnerabilidad biológica inherente que puede exponerlas a deprimirse fácilmente. Así, cualquier disputa o conflicto personal con un amigo o familiar puede provocar una depresión.

Una pérdida o una muerte: Muchas personas suelen deprimirse tras perder a un ser querido. La depresión también puede ser causada por cualquier tipo de muerte que presencien las personas vulnerables. Se trata de un fenómeno natural, pero este tipo de acontecimientos aumenta fácilmente la probabilidad de depresión entre las personas vulnerables.

Género: En lo que respecta al género, la depresión parece ser más común entre las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de deprimirse que los hombres. Nadie sabe la razón de esto. Las mujeres sufren cambios hormonales a lo largo de su vida. Esto puede ser un agente causal.

Genes: Los factores genéticos también son un factor importante en la predisposición de las personas vulnerables a la depresión. La depresión tiene una característica compleja en los seres humanos. Es posible que haya muchos genes que ejerzan pequeños efectos para desencadenar la depresión, frente a un solo gen. Los factores genéticos que subyacen a la depresión, como a la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, no son tan sencillos. Por eso es muy difícil abordar la depresión desde la perspectiva de la disposición genética.

Acontecimientos importantes: Otro posible desencadenante de la depresión son los acontecimientos importantes. Acontecimientos importantes como casarse, viajar a un nuevo país, empezar otro trabajo o graduarse pueden causar depresión. Otros posibles factores causantes de la depresión son la jubilación, el divorcio o la pérdida de ingresos o de trabajo. Sin embargo, la depresión clínica como síndrome no es una reacción "normal" del cuerpo a los acontecimientos estresantes de la vida.

Problemas personales: Muchos otros problemas personales pueden hacer que las personas sean vulnerables a la depresión. Puede tratarse de la alienación social a causa de una enfermedad mental o de ser rechazado por un grupo social o una familia.

Enfermedad grave: En algunos casos, las personas pueden sufrir depresión debido a una enfermedad grave. En otros casos, puede ser provocada por otro problema de salud.

Abuso de sustancias: Aproximadamente el 30% de las personas adictas a sustancias también son propensas a la depresión. Una advertencia sobre el consumo de drogas y alcohol es que proporcionan un placer instantáneo y temporal. Se sabe que a la larga desencadenan y agravan la depresión. Por otro lado, también se sabe que las sustancias legales se utilizan como tratamiento para la depresión.

