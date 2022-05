Pedro Sánchez y los piolines

¡Y vuelve la burra al trigo! Pedro no tienes remedio, aprovechas cualquier oportunidad, por mínima que sea, para dar muestras de tu prepotencia, insolencia y falta de educación, para dar rienda a tu lenguaje ofensivo al insultara la Benemérita y a la Policía Nacional llamándolos piolines. Supongo que lo sabrás, pero, si no, te lo recuerdo. Piolín es un dibujo animado de un pequeño canario amarillo con una enorme cabeza y unas patas desproporcionadas. También llevaba ese nombre, desconozco si aún sigue con él, un barco conocido como Mobby Dada, en el que además del Azzurra y Rhapsody tuvieron que refugiarse las fuerzas del Orden Público cuando la Operación Copérnico. De forma insultante los golpistas catalanes los zahirieron con el nombre de piolines. Que lo hagan estos indeseables e infames pero, viniendo de quienes viene, no se puede esperar otra cosa, sin embargo tú, mal que nos pese, eres el Presidente de todos los españoles, incluidos los denostados por ti “piolines”. A quienes, sin pudor alguno, llamas piolines fueron los que, simbolizando la Ley y el Orden, actuaron contra los que pretendieron forzar la independencia de Cataluña el 1-O. Son los que velan por tu seguridad y la de todos los españoles. De ellos muchos han perecido, otros han sido maltratados y vilipendiados para que tú y yo podamos vivir tranquilos, ¿y los menosprecias con semejante insulto? Eres un insolente sin principios y sin respeto a los demás. Has reabierto y echado sal en una herida que, por el paso del tiempo, ya estaba casi cicatrizada, pero ¿qué te vamos a pedir si son los referidos y los etarras mudados en políticos los que te mantienen en el poder? No, a estos no se les puede tener un mal miramiento, ni siquiera toser delante de ellos, no sea que se enfaden y desalojen de la poltrona. A los que llevaron a cabo la Operación Copérnico y frenaron, a costa de su integridad física y psíquica, el intento de secesión, se les puede ultrajar impunemente. Ya estas recogiendo los frutos de tu pésima forma de gobernar. No es la primera vez que te abuchean y se mofan de ti. Has recibido rechiflas en muchos de los sitios en los que has estado. Se ríen de ti. Recuerdo el caso de la niña a la que le preguntaste cómo iba en los estudios y te respondió que muy bien, porque, aunque no superase las evaluaciones, pasaría de curso, gracias a tus disposiciones sobre la enseñanza.

En boca cerrada no entran moscas, cuida de no abrirla para que no acudan a la podredumbre que continuamente emites por ella.