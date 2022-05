Margarita Robles acabará harta del Gobierno Hablar a la tropa de Podemos sobre el sentido de Estado de la ministra de Defensa, es algo así como hablar en clave universitaria a niños de infantil Jesús Salamanca

martes, 24 de mayo de 2022, 10:24 h (CET) Hay que ser muy incompetentes para proponerse destrozar a Margarita Robles, sea como sea. Esas sandeces solo se le ocurren a gente desnortada, degenerada y corta de entendederas. Para ello, tanto Belarra como el expulsado de Podemos –un tal Iglesias, a quien Díaz Ayuso sacó de la política con un simple puntapié—no dudaron en hablar de caza mayor y de búsqueda de material para «destrozarla». Sépase que tumbar a la ministra de Defensa es más difícil que chorrear a Belarra o mofarse del «pintamonas» Iglesias.

El colmo de la insensatez lo ha narrado la falsa y ridícula Belarra: «Haced lo que haga falta para poder actuar contra ella». La actitud mafiosa se les ha ido de las manos. La irresponsable jefecilla, Ione Belarra, se ha vuelto a arrodillar ante el exvicepresidente. Me recuerda el pensamiento firme de Pío Baroja, algo de lo que estos chicos de Podemos carecen: falta de estudio y de sosegadas lecturas; de ahí que haya reflexiones de rigor a las que no llegan ni llegarán: «La vida es esto: crueldad, ingratitud, inconsciencia, desdén de la fuerza por la debilidad».

Escuchar a los titiriteros y saltimbanquis de Podemos contra la ministra Robles, es caer en la mofa permanente hacia esos simples descerebrados, tan propensos a no perder el pesebre y la cuadra. En la intemperie hace frío. Hablar a la tropa de Podemos sobre el sentido de Estado de la ministra de Defensa, es algo así como hablar en clave universitaria a niños de infantil. Han demostrado que en política son simples becerras con un nivel de principiantes o, como decía Díaz Ayuso, siguen en el nivel de «primero de columpios» y no creo que avancen. A Margarita Robles, eminente jurista, ningún podemita del Congreso de los Diputados le llega a la suela de los playeros veraniegos.

¿Se van a comparan esos «murciélagos» de Unidas Podemos con el señorío mostrado por Robles, su amplia experiencia y su demostrada sensatez? Estamos hablando de simples «pipiolos y pipiolas de corral». Si Unidas Podemos cree haber hecho algún tipo de revolución es porque su cortedad y su apocamiento no llegan a más ni dan más de sí. Decía Bertold Brecht que «Las revoluciones se producen en los callejones sin salida». En España, la extrema izquierda no ha estado jamás en callejones ni sabría salir de ellos en caso de extrema necesidad. Ha demostrado que su gestión es torpe y que se ahogarían en su propia incompetencia.

Hoy cualquier ciudadano sabe que algo no se hizo bien. Hasta las afirmaciones de Sánchez sabemos que son faltas y forradas de mafiosas intenciones, excepto la trama de marroquí que le tiene atrapado en sus falsedades y trapacerías. Usar «Pegasus» a lo loco y de forma descontrolada, además de sin formación necesaria, ha dejado en ridículo al Gobierno sociocomunista. Margarita Robles ha vuelto a demostrar coherencia, como en ella es habitual.

En la extrema izquierda, atacan por atacar y desconocen si matan, hieren o espantan en sus vendidas «hojas parroquiales». Buscan intereses. Ansían mamar de la ubre pública. Y solo Robles y Olona ven en las grabaciones un certero paso, como lo vemos la mayoría de los ciudadanos, para conocer las intenciones de los golpistas catalanes, los terroristas vascos que salieron de ETA y los herederos catalanes de Terra Lliure. Los asiduos filibusteros de Pedrito, el abusador del Falcon y corruptor de PLAYBOL, S.L., no conseguirán quemar a Robles: ésta tan preparada como para con dos razonamientos ponerlos a los pies de los caballos y demostrar la insalubridad de la siniestra extrema.

Los únicos que deberían abandonar el gobierno sociocomunista son los integrantes de la extrema izquierda antes de que sean expulsados del «paraíso monclovita». Nadie duda de que Unidas Podemos es una ruina para España, lo mismo que lo son otros «buitres carroñeros» de cuantos componen el apoyo al Gobierno «Frankenstein».

La extrema izquierda de Podemos debería saber que Robles no precisa de la política para vivir, ellos sí, pues gran parte de ellos carecen de oficio y de beneficio. A los datos me remito. ¿En qué trabajaban antes de llegar a sus actuales puestos regalados? Ansían que Robles se largue o abandone el Gobierno porque es la mejor con diferencia. Como jurista, como ministra y como persona, la ministra de Defensa está muy por encima de tanto vago, incompetente e ineficaz como pulula por la extrema izquierda, incluso dentro de la parte de Gobierno socialista.

Hoy es un hecho que las culpas no se pueden achacar a nadie más que al falsificador de tesis doctorales, propulsor de ilegalidades durante la campaña, mediocre en cuestiones de transparencia y parásito gubernativo. En Podemos ya no engañan a nadie. La calle habla a diario: elogia y aplaude a pocos políticos y pocas veces, pero a Sánchez esa misma calle «lo crucificaría si pudiera». Ni un solo parabién y sí tropel de insultos, improperios y gritos de corrupto o corrompido allí donde acude. Desde las sentencias de los ERE andaluces, por importe superior a los 900M, el presidente tiene menos credibilidad que los medios de información de Vladimir Putin y Nicolás Maduro juntos.

