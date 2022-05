Las apariciones de Fátima y Garabandal Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:34 h (CET) Hoy, 13 de Mayo de 2022, aniversario de las apariciones de la Santísima Viren en Fátima, nos lleva necesariamente a las apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal. La Virgen en Fátima pidió oraciones y el rezo del rosario para convertir al mundo y establecer la paz; termino la primera guerra mundial, pero ya anunció que si no se cumplía su petición vendría otra guerra peor, y es lo que sucedió: La segunda Guerra Mundial.”

La actual guerra entre Rusia y Ucrania puede ser que guarden relación con la petición de consagrar a Rusia a su Corazón Inmaculado. Pero aunque esta guerra forme parte de la consagración a Rusia, tenemos que acudir a las apariciones de Garabandal.

Dice el mensaje del 18 de Junio de 1965: “….Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia…” En dicho mensaje también dice que este es el último mensaje.

Es indudable que el mensaje de la Virgen se ha cumplido. La Iglesia Católica está sumergida en una gravísima crisis, desacralizada, sobre todo la Divina Eucaristía, y mundanizada y aunque oficialmente no este declarado existe un cisma manifestó. En lo que se refiere a la situación de la sociedad, es imposible, como ocurre con la Iglesia Católica, comparar la situación de aquel tiempo con el actual. Satanás sin apenas oposición de los que tenían que proteger lo divino, lo sagrado con oración y una sana doctrina según el Magisterio para la formación de los fieles., han dejado libre el campo para que Satanás y sus esbirros se extiendan por el mundo como una plaga maléfica. Garabandal, como dijo el Obispo de Leiria, es la continuación de las apariciones de Fátima.

Por tanto el mundo está expectante esperando que suceda algún acontecimiento celestial, que conmueva las conciencias de toda la humanidad, pues el mal es tan extenso y profundo que no hay poder humano que lo pueda corregir.

