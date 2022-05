“Montserrat Caballé siempre recordó y nunca olvidó sus inicios”

Montserrat Caballé, la soprano que triunfó en el mundo, nos dejó en el año 2018. Después de interpretar a más de sesenta personajes en el mundo de la ópera, de ser Norma, Violetta, Isolda y muchas más, de cantar en los grandes escenarios de las ciudades más importantes del mundo, sigue aquí, entre nosotros, a través de la Fundació, de la que se ocupa su familia. Lleva la batuta su sobrina, Montse Caballé, esa persona que durante más de treinta años fué la mano derecha y quién estuvo al lado de la soprano por el mundo.

En la familia Caballé siempre hubo una máxima, entre ellos habitaban tres Montserrat, la gran Caballé, Montse, su sobrina, ahora presidenta de la Fundació y Montsita, también soprano, la hija que Caballé tuvo con su marido, Bernabé Martí.

Montserrat Caballé, la soprano que embelesó a los amantes de la buena música, nació en una casa humilde, en una familia en donde había problemas de todo tipo, tampoco les daba para pagar el alquiler de la casa, siendo deshauciados pasando a vivir en la Plaza de Catalunya de Barcelona, como único testigo de ello el cielo raso y los bancos de ese jardín. Montserrat, cantaba mejor que los ángeles, su madre, Ana Folch, nacida en Valencia, le daba clases de piano, aún así no era suficiente para que su hija pudiera perfeccionar sus dotes artísticas.

La familia Bertrand i Mata, amantes de la ópera, propietarios de un palco en el Liceu de Barcelona, y empresarios con una buena posición económica, al conocer la situación familiar de la Caballé y sus posibilidades como cantante, se hizo cargo de sus estudios.

Montserrat Caballé, a los once años empieza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. El resto ya lo conocen. Nunca la Caballé se olvidó de sus inicios y, a lo largo de su carrera, ayudó a personas, que como ella, tenían dotes para cantar y carecían de sustento para estudiar, la Caballé ayudó a muchas personas a triunfar en su peregrinar por el mundo del bel canto. La soprano lo hizo de muchas maneras, pagando estudios, cantando con ellos, siempre generosa.

Es cierto, Montserrat, tenía fama de tener mucho carácter, lo tenía, era inmensa, divertida, profesional y muy generosa, siempre hablaba con claridad y cuando reía lo hacía con una gran carcajada. Ahora, su sobrina, Montse Caballé, trabaja para tirar adelante la Fundació que lleva el nombre de su tía. Una Fundació que el próximo día 18, miércoles, celebra un concierto en el Auditori de Barcelona. Montserrat, como dice Montse, no se ha ido, está aquí y aunque no cantará en el concierto, la tenemos siempre en donde queramos, ahora está en las redes y la localizamos siempre, pero en ese concierto, para recoger dinero para la Fundació, escucharemos en directo a Josep Carreras y a Ruth Lorenzo, entre otras actuaciones, Josep, divo conocido en el mundo de la ópera y Ruth, en el mundo de la canción pop, ¿por qué esa mezcla?, es lo que hizo Montserrat, la ópera tiene que llegar a todo el mundo y en la Fundació Montserrat Caballé, como dice Montse, invitan a todo el mundo que tenga nivel para que conozcan el mundo de la lírica, así lo hizo Montserrat Caballé, recuerden su “Barcelona” con Freddie Mercury.



El miércoles tienen una cita importante en el Auditori de Barcelona, se lo pasarán bien.

Montse Caballé

¿Tiene ahora mucho trabajo con la Fundació Montserrat Caballé? Montserrat, mi tía, estando en vida, quería hacer la Fundació pero no llegó a tiempo, murió el seis de octubre del 2018. Nos dejó la idea y un año después de su muerte nos reunimos y decidimos llevar adelante su deseo, su sueño. Montserrat siempre recordó y nunca olvidó sus inicios, cómo la ayudaron en su momento, si no le hubiesen pagado los estudios quizá no hubiera cantado nunca, y por ello durante toda su vida, durante toda su carrera, ha estado haciendo lo mismo, ayudando a gente, a jóvenes talentos, a gente en la que ella creyó que podían hacer una carrera para dedicarse a cantar, les ayudó en los estudios, económicamente, y haciéndolos debutar a su lado en conciertos, en óperas. Hace quince años Montserrat creó un concurso de canto, y pensamos que seria una lástima que esto no continuara. Además de preservar su legado, evidentemente, la idea final que tengo es que un día u otro se podrá hacer el Museo de Montserrat Caballé, la Fundació tiene todo su legado. Para hablar de este futuro Museo he tenido conversaciones con el Ayuntamiento y la Generalitat, todo el mundo me dice que un Museo no es tan sólo tener un local, y para su mantenimiento hace falta mucho dinero, creo que en uno u otro momento lo vamos a conseguir.

¿Tienen mucha actividad en la Fundació? Presentamos la Fundació en febrero del 2020 y tres semanas después nos cerraron a causa de la Covid, los proyectos que teníamos para presentar se tuvieron que retrasar, al final en octubre pasado conseguimos organizar en el Liceu el Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé, fue un enorme éxito tanto de público como de participantes, en aquel momento nos dijimos Montserrat ya no está, no sabíamos cómo iba a reaccionar el mundo de la lírica. Montserrat consiguió en vida que el concurso fuera conocido y reconocido en todo el mundo, y la gente continúa participando y queriendo venir a ganar el concurso, este año lo ganó por primera vez una soprano de Barcelona, en las quince últimas ediciones, el primer premio nunca lo ganó ningún español y éste año lo ganó Serena Sáenz, de Barcelona, tiene una voz preciosa.

En el mes de diciembre pasado comenzamos a organizar el primer concierto para recaudar fondos para la Fundació. Ahora lo que estamos haciendo es recaudar fondos porque después de la pandemia nos hemos encontrado con muchas empresas que se están rehaciendo de la Covid, les pides pero no pueden y en ese sentido hemos tenido poco apoyo. Espero que ahora se empiece a animar todo al ver que la Fundació ya está activa haciendo proyectos muy bonitos, organizamos el concierto de Navidad en Santa Maria del Mar, participaron ganadores del concurso de Montserrat Caballé de ediciones anteriores, cantantes que ya están triunfando en todo el mundo, porque este concurso siempre ha sido un trampolín para jóvenes talentos. Ganar el concurso de Montserrat Caballé supone salir en prensa, es un concurso que da mucho prestigio al ganador tanto en los teatros como en próximas actuaciones, también les ofrece seguridad porque el jurado del concurso está formado por personas de alto nivel en el mundo de la ópera, el jurado que hay ahora estaba siempre al lado de Montserrat durante estos quince años anteriores, se escogía siempre a un maestro de canto, a un cantante, un agente, gente dentro del circuito de este mundo que saben del mundo del canto, eso es lo que hicimos el año pasado.

¿Y para este año qué tienen previsto? El próximo 18 de mayo hacemos un concierto benéfico para la Fundació en el Auditori de Barcelona, con un programa maravilloso con voces conocidas que amamos y gustan a todo el mundo.

En el programa de este concierto me ha soprendido el nombre de Ruth Lorenzo ya que no es cantante de ópera, ¿por qué la han escogido para ese concierto? Ya hicimos algo parecido en el concierto de Navidad y funcionó muy bien. Nuestra idea es que aparte de tener a cantantes conocidos dentro del mundo de la lírica también queremos atraer a la gente joven, para que conozcan la lírica, es lo que siempre hizo Montserrat, y mezclamos lo moderno con lo clásico, en este caso pensamos en Ruth Lorenzo, aparte de que ya la conocíamos, tiene una voz excelente, es una persona muy seria, un día, hablando con ella, me decía que siempre ha admirado a Montserrat, nos hablaba de las óperas en las que había escuchado a Montserrat Caballé, y como también queremos hacer música “crossover” le preguntamos a Ruth si le gustaría participar en este concierto y dijo que sí enseguida.

Nuestra intención, como le he dicho, es acercar a la gente joven al mundo de la ópera, quizás muchos de los fans de Ruth Lorenzo que vengan al concierto nunca estuvieron en un concierto de música clásica. Yo iba siempre con Montserrat Caballé y recuerdo que estando en Viena cantando la ópera “Viaggio a Reims”, con un cast impresionante y con Claudio Abbado de maestro, al salir de teatro se firmaban autógrafos, vino un grupo de jóvenes, como de 40/50 personas, y la hicieron firmar a Montserrat y le decían es la primera vez que hemos venido a la ópera, pero queríamos conocer a la persona que había cantado al lado de Freddy Mercury, nos ha gustado la ópera y volveremos, Claudio Abbado nos decía lo bueno que es para la música lírica conseguir que la gente joven conozca la ópera y puedan llegar a ella, después les gustará o no, pero al menos que puedan ir una vez y por eso estamos trabajando también en ese sentido. En el concierto de Navidad invitamos a Al Bano, también vino Pep Sala, Pep conocía a Montserrat, tenían un proyecto conjuntamente que nunca se consiguió llevar a cabo, controlamos mucho lo que interpretan, siempre de acuerdo con lo que estamos haciendo, en este concierto, por esta razón, se ha invitado a Ruth Lorenzo, a ella le hacia mucha ilusión y a nosotros también.

Montserrat Caballé tenía una idea muy clara al reunir a gente de distintas especialidades, pero hay mucha otra gente del mundo de la ópera que esto no lo ha hecho, imagínese que esto lo hubiesen hecho todas las grandes divas del momento, ahora habría una cantera de gente joven en el mundo de la ópera muy conocidos, en este momento no hay tantos nombres que suenen como grandes divas. Estoy de acuerdo con lo que dice, por eso Montserrat esto siempre lo llevó adelante, y por eso la Fundació quiere seguir por este camino, otra de las personas que canta en este concierto, Saioa Hernández, hace diez años hizo un “master class” con Montserrat y mi tía, cuando la escuchó, ya dijo no se olviden nunca de este nombre porque es la soprano española del siglo XXI, eso está el Youtube, alguien lo grabó y allí se puede ver, y así ha sido, esta chica debutó en la Scala de Milán hace dos años, en plena pandemia, abriendo la temporada en la Scala, ha debutado en Viena, en Nueva York, está arrasando en todo el mundo, son esas cosas que ves que ayudando las personas salen adelante porque tienen talento, creo que este concierto del próximo día 18 será muy bonito, espero que al público le guste, eso es lo primero.

¿Cómo funciona su Fundació con socios, patrocinadores? Ahora estamos haciendo una campaña para las personas que se quieran hacer amigos de la Fundació, en la página web tenemos un apartado en el que para ayudar a que la Fundació funcione hay diversas modalidades, una persona puede aportar a partir de 50 euros al año, no quiero poner unas cuotas determinadas porque hay personas que a lo mejor le hace ilusión ser amigo de la Fundació y no puede aportar grandes cantidades, unos pueden más y otros menos, y después, hay para las empresas, si éstos colaboran tienen la publicidad gratis, pueden poner su logo, tener entradas gratuitas para los conciertos que organicemos y para eventos, hasta ahora hemos hecho el concurso de canto en el mes de octubre en el teatro del Liceu, este año lo haremos en el Teatro Real de Madrid, en el mes de noviembre, a mi quién me está ayudando económicamente a llevar el concurso adelante, tanto el del año pasado como este año, es la Fundació la Caixa, a partir del próximo, ya lo veremos.

Cada vez que hacen un acto tienen que buscar patrocinadores, para este próximo concierto que hacen en el Auditori de Barcelona, ¿quién patrocina? El Auditori nos los han cedido el Ayuntamiento de Barcelona, no se paga el alquiler pero si que hay que pagar todos los gastos del Auditori para tener ese día abierto y de eso se hace cargo la Fundació, voy buscando colaboraciones paso a paso, la Fundació tiene dos años de vida y en estos dos años de pandemia, no he podido encontrarme con mucha gente y hacer muchos proyectos, ahora es cuando he comenzado a moverme y poder hablar con empresas para que colaboren en proyectos de la Fundació.

¿Ayuda el nombre de Montserrat Caballé? Sí, lo único con lo que me estoy encontrando es que a las empresas cuando les pido hablar con ellos para saber si apoyan la Fundació muchas de ellas no patrocinan actos culturales, dan mucho para el deporte, pero los actos culturales no están contemplados dentro de sus normas de empresa, otras empresas dicen que dan mucho al Liceu, al Palau y al Real, y no pueden dar más, es cuando les digo que den un poco menos y que apoyen la Fundació.

Montserrat Caballé, era una divina diva, maravillosa, todo el mundo la veneraba. Ella no se ha ido, ella está aquí, además, Montserrat, cantó con otras personas que no estaban en el mundo de la ópera, con Freddy Mercury que dio la vuelta al mundo, cantó “La Violetara” con Sara Montiel, hizo varios conciertos con Al Bano, Francisco, el cantante valenciano, vino a estudiar con Montserrat, tiene una voz impresionante, pero en su momento tuvo que dejar de estudiar con Montserrat, y así él lo ha dicho muchas veces, por cuestiones económicas, lo que podía ganar cantando canción lírica no le daba para poder vivir y mantener todos los hijos que tiene y llevar su tren de vida, le daba mucho más su mundo como cantante moderno, Al Bano, que ha cantado muchas veces con Montserrat, se ha dedicado a cantar como todo el mundo le ha conocido, Al Bano hizo el primer concierto con Montserrat hace veinte años y siguió cantando en otro tipo de representaciones y también siguió cantando temas líricos, tiene voz para ello, a pesar del paso de los años continúa teniendo una gran voz, pero ha vivido de sus actuaciones fuera de la lírica.

En el mundo de la lírica siempre ha habido grandes voces, voces que ahora ya no existen o no sabemos que existen. El mundo de la ópera ha cambiado mucho, antes se hacían óperas para que las interpretaran las grandes cantantes que había en el mundo de la lírica, ahora ya no se hace así, ahora crean una producción espectacular o menos espectacular, todas son muy modernas si se ha fijado, y dicen ¿quién podría cantar aquí?, se ha dado la vuelta a la tortilla en ese sentido, antes se decía tenemos a este cantante, ¿qué ópera podemos representar con este cantante?, ahora dicen, queremos hacer esta ópera, vamos a ver quién está libre, esta es la diferencia. En los teatros de hoy en día hay nombres, hay cantantes muy buenos, también hay cantantes que cantan de todo y si la carrera tiene que durar unos 40/50 años, llegan a los 20 y ya no tienen voz porque han cantado composiciones equivocadas para su voz, y eso es una cosa que los grandes a los que usted se refiere como Montserrat Caballé, como Carreras, como Pavarotti, como tantos otros, todos cuidaban su tesitura de voz a la hora de interpretar un repertorio.

Hace años que el tenor Jonas Kauffmann triunfa por el mundo. Kauffmann, ¿porque triunfó de esta manera?, canta muy bien, en el momento en el que él salió no había tenores nuevos, también estamos hablando de un momento en el que hay mucha promoción, mucho marketing, mucha historia comercial que antes no existía, una buena publicidad hace una buena estrella antes de abrir la boca. Antes las redes no existían.

¿Son asequibles los precios en el concierto del día 18? Hay cuatro precios, 25, 35, 45, 55 euros, ese precio lo decidimos conjuntamente con el Auditori, son los precios que tiene la sala cuando hacen conciertos de este estilo.

¿Cree que son correctos, hay que popularizar los precios para que la gente se sienta atraída por estos actos culturales? Las entradas que más se están vendiendo son las más caras, las de 55 euros, es curioso, de éstas quedan pocas, en la Fundació contactamos, porque pensamos que sería bonito, con el Conservatorio del Liceu, con la Escola Municipal de Música, con ESMUC, y les ofrecimos, para los estudiantes de canto y música, descuentos en las entradas, porque los estudiantes esto no se lo pueden permitir, y para que puedan pasarlo bien, les ofrecimos entradas al cincuenta por ciento de descuento. Aceptaron, nosotros pensamos que es importante para los estudiantes que puedan ver conciertos de este estilo.

El pianista de este concierto, Josep Buforn, también es joven. Si, es fantástico este pianista, es una orquesta entera tocando el piano, toca el piano como si fuera una orquesta, es magnífico, la da una sonorización al piano que es genial.

Y en ese concierto del próximo 18, miércoles, escucharemos a Josep Carreras, ¿cómo está?

Esta muy bien, hablo mucho con él pero últimamente está muy ocupado, hace la gira de despedida de la profesión como cantante, da la vuelta al mundo y no se está quieto, a mí me hace mucha ilusión que esté en este concierto, a Josep le queremos mucho, es como de nuestra familia, es una persona que me ha ayudado mucho en la creación de la Fundació, me ha dado muchos consejos, está en el Patronato Honorífico de la Fundació y me hace mucha ilusión que, finalmente, hayamos encontrado una fecha para que Josep Carreras pueda cantar en un concierto organizado por la Fundació, aquí en Barcelona que es su ciudad, la ultima vez que cantó en Barcelona, fue justo en el homenaje que le hicieron a Montserrat en el Liceu después de morir y ahora vuelve, desde entonces no había cantado en su ciudad. De voz está muy bien, todos hacemos años, Josep Carreras cumplió 75 años en el mes de diciembre, está muy bien de voz y se conserva excelentemente.