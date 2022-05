El Centro Botín invita a todos los ciudadanos a preparar su quinto cumpleaños

El Centro Botín cumple 5 años y, aunque aún es un centro de arte joven y con mucho camino por delante, no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrarlo con todos, tanto los que ya lo han vivido y disfrutado como los que no, ya sean vecinos de Santander y Cantabria o visitantes de fuera de la región. Con esta celebración, la Fundación Botín quiere aprovechar para seguir mejorando su integración en el entorno y en el tejido cultural de la región, e incrementar si cabe la participación de todos los ciudadanos en sus actividades.

Será una celebración divertida, llena de asombro, creatividad y arte, que recordará a los cumpleaños que se celebran en la infancia, contando para ello con todos sus Amigos y ofreciendola oportunidad de participar en él a todos los que aún no lo conocen. Como en toda fiesta de cumpleaños, además de la tarta, las bengalasy muchas risas, no podrá faltar la música, una canción de cumpleaños actual, pegadiza y divertida. Creada por Ain the Machine, músico brasileño y DJ residente en Berlín, esta melodía tan especial tendrá como único instrumento el propio edificio del Centro Botín y sus visitantes , para lo que a lo largo de este mes se estángrabando sus sonidos e imágenes gracias a distintas actividades. Además, a esta canción le acompañará un videoclip para cuya creación será necesaria la participación de todos.



Como próximos hitos en esta preparación tan especial, l os días 19 y 20 de mayo de 10.00 a 20.30 horas , se desarrollará por distintos puntos de Santander (itinerario al final de la nota*) la actividad “¿Me regalas un movimiento?”, idea original de Babirusa Danza que junto conAin the Machine recorrerán las calles y los barrios para pedir a la ciudadanía que participe compartiendo un movimiento, que será grabado en video y, junto a la melodía que se cree, formará parte del videoclip en el que se verán reflejadas todas las personas que hayan participado en esta divertida creación conjunta. Así, esta canción se convertirá en un show audiovisual para disfrutar y bailar el día 25 de junio en la fiesta del quinto cumpleaños del Centro Botín a la que todo el mundo está invitado. Al día siguiente, el viernes 20 de 16.00 a 20.30 horas , los Amigos del Centro Botín están llamados a crear con la ayuda de Babirusa Danza, y en grupos de 20 personas, pequeñas coreografías realizadas de forma sencilla y conjunta, unos bailes con los que darán vida a la música que compondrá Ain theMachine para la canción del quinto cumpleaños.

Las celebraciones de extenderán durante seis días, del 20 al 25 de junio, con actividades de todo tipo vinculadas a las artes y la creatividad , una programación que se comunicará próximamente y a la que están invitados todos los Amigos del Centro Botín, los vecinos de Santander y Cantabria y cualquier otra persona que desee participar.

------------------------ *19 de mayo (de 10.00 a 12.30 horas) – Mercado de la Esperanza; (de 13.00 a 15.00 horas) – Interfacultativo Universidad; (de 16.00 a 18.00 horas) – Zona General Dávila; (de 18.30 a 20.30 horas) – Barrio Pesquero. 20 de mayo (de 10.00 a 12.30 horas) – Barrio de La Albericia; (de 13.00 a 15.00 horas) – Barrio de Cueto.