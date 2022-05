Sin remedio Verdaderamente, Alfonso Guerra tuvo clarividencia Carmen Muñoz

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:59 h (CET) Está más que demostrado que no tenemos remedio, cada vez que políticamente vamos levantado cabeza, que se nos respeta en el extranjero, que cuentan con nosotros para tomar medidas beneficiosas para la UE, lejos de seguir en la misma línea para seguir avanzando, llegan las elecciones y ZOOOM a la basura todo.

El deshonor, los oprobios, las ignominias, afrentas, deshonras, bochornos, vergüenza ajena, están a la orden del día. Con este panorama es normal que en el extranjero nos tomen a chufla. ¿En qué cabeza cabe que un gobierno gobierne con las mismas personas que quieren destruirlo? Es tal la insensatez que es totalmente impensable en un país serio.

Hace años, durante la presidencia del gobierno de Felipe González, su amigo el socialista Alfonso Guerra dijo “a España no la va a conocer ni la madre que la parió”. Acertó de pleno. Ya se encargaron ellos de poner la primera piedra cambiando el sistema educativo existente, porque al decir de ellos olía a franquista, ignorando que hombres como Francisco Giner de los Ríos (pedagogo, filósofo y ensayista español discípulo de Julian Sanz del Río, creador y director de la institución libre de enseñanza) y Manuel Bartolomé Cossío ( pedagogo krausista e historiador del arte español, fue ahijado y sucesor de Giner de los Ríos), tuvieron la misión pedagógica en la II República de crear un sistema educativo ambicioso y eficaz para acercar la cultura a todos los rincones del país. Ni que decir tiene que personas de esa categoría intelectual hicieron una labor excelente y todas las personas que tuvieron la suerte de estudiar ese plan, salieron con unos conocimientos generales amplios, libertad de pensamiento, capacidad para discernir, valores éticos y morales, capacidad de esfuerzo, superación, se valoraban los símbolos nacionales, resumiendo, sintiéndose orgullosos de ser españoles.

La libertad de pensamiento da opción a obrar bien o mal y en el caso que nos ocupa, se ha ido inclinando poco a poco de mal a peor. El partido socialista, en términos generales es el que más tiempo ha gobernado el país, se ha encargado de ir desestructurando la enseñanza general para mayor gobernabilidad de la sociedad y al mismo tiempo se ha ido empobreciendo en todos los sentidos, tanto económico como en valores, dando paso a la corrupción política generalizada.

Cuando Pedro Solbes (economista, jurista y politólogo) formaba parte del gobierno, tuvo una entrevista en TV con Manuel Pizarro Moreno ( también economista, jurista y politólogo, abogado del Estado etc.) dirimiendo cuestiones económicas del momento. Pizarro hablaba de crisis económica y profunda y Solbes le tachaba de catastrofista y demagogo. El debate según los medios de comunicación se cerró ganando Solbes. Pizarro no quiso entrar en política al conocer las alcantarillas políticas y Solbes cuando dejo de formar parte del gobierno, reconoció públicamente que él sabía que Pizarro tenía razón pero en aquel momento no podía dársela. ¿Por qué? Hablo de una etapa en la que los políticos (los que formaban gobierno) tenían un bagaje cultural y laboral respetable.

El ministro Marlaska destituyó al coronel Pérez de los Cobos por cumplir fielmente con su obligación ¿Por qué? Margarita Robles ayer defendía a Paz Esteban a capa y espada, y hoy día, ya destituida por cumplir con su obligación. ¿Por qué? Esto indica que si quieres permanecer en tu cargo tienes que ser un corrupto, porque si eres fiel a tus principios y dignidad te destituyen del cargo.

Este presidente premia a los separatistas que están en connivencia con Putin para desestabilizar el país junto con la unión europea, y destituye a los que actúan en la defensa de la nación. Cuando se coge la cuesta abajo la bola se va haciendo más y más grande hasta llegar a los políticos actuales, víctimas ya de los desastres de la enseñanza, sin valores éticos ni morales, sin dignidad, sin honor, sin reconocimiento al país que gobiernan, sin importarles el bien de la sociedad, sin bagaje cultural ni laboral, etc. y lo peor es que están destruyendo las instituciones más importantes que tiene un país, el CNI, el poder judicial, la constitución etc., solo para mantenerse en el poder. Verdaderamente Alfonso Guerra tuvo clarividencia.

NOTA El krausismo es un movimiento cultural que se desarrolló en España hacia el 1860 y cuya principal idea es la regeneración de los ideales políticos y los valores humanos de la sociedad.

