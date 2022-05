Zelenski y las sinécdoques

En la Alemania de Hitler, hubo judíos que denunciaban a sus amigos y familiares para salvarse. Por ello pienso que decir que Zelenski no puede ser nazi porque es judío, es la misma estupidez que decir que Charles Manson no puede haber sido un asesino en serie porque era estadounidense. Carrillo sostenía que se puede ser monárquico y republicano a la vez. Y mi abuela concluía que la vida es tan variada que no carece de nada...

En fin ¿Qué es una sinécdoque? Hay quien la considera una figura literaria y quien la tiene como un grave error y una dificultad para entenderse. Y quienes la consideran una falacia argumentativa, utilizada por demagogos y políticos, valga la redundancia. Hablar en nombre de una totalidad cuando esta no existe, es propio de un lenguaje totalitario y poco acertado con la pluralidad particular de las partes. Si peligrosa es la utilización del todo por la parte, también lo es cuando se usa la parte por el todo.

¿En qué medida una acción particular puede representar un todo? O dicho de otro modo: ¿en qué medida la buena o mala acción de un individuo (parte) representa al colectivo (todo) al que aquel pertenece? Lo habitual es que un colectivo o un partido político (el todo) se apropie de la acción bondadosa de uno de sus militantes (parte) y la rechace cuando pone en solfa al todo del partido. Como justificación se utilizarán mil explicaciones, a cuál de ellas más rocambolescas.