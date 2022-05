Poemas y biografía del poeta estadounidense George Wallace

Traducción del inglés al español por María Del Castillo Sucerquia

EL POETA

el poeta es un cuarto

abandonado

en una ciudad terrible

vive con los muertos

obsesionado con la memoria

en lo alto una desnuda

bombilla se balancea

dentro de su cabeza merodean jaguares

jaguares y chacales

todo el día se le va llenando

la cabeza como al fregadero

atascado el grifo que gotea

es un hombre con una misión

es un hombre con un pequeño

problema con el juego

llena un boleto de la lotería

con todos los números equivocados

¡qué risa! el poeta es

un detective sin placa

él está presente

en la escena del crimen

todos lo ignoran

¿a quién le importa de todos modos?

cuando los policías se van

se prueba toda la ropa del armario

nada le queda bien

se llena los bolsillos con

caramelos duros y crema para la piel

es un recogedor de trapos

y todo lo anterior

la historia humana está anudada

en su puño como una soga

es presa fácil para los amantes

y mercaderes de sueños

habla todos los idiomas

todas las frases pronunciadas por

las naciones perdidas están

en juego en su cabeza

su cerebro está en llamas

su cerebro está manchado

su cerebro está hecho de jeroglíficos

vive en la tumba de los reyes olvidados

su lengua es de pinturas rupestres

su testamento fue escrito

por un niño asustado

y la ciudad lo aborrece

no tiene dinero para gastar

y nada que ofrecer

excepto palabras sólo palabras

cuando el casero llega a la puerta

el poeta finge estar muerto



EL BESO

pudo ser cualquier cosa

incluso, el alma de un pájaro

imprevisible

aterrizó en mis labios

un milagro, supongo

tan ingrávido

tan familiar

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀un sostantivo femminile

en suspensión

(la rama de un niño

en el bosque del norte)

pudoroso como un pícolo

un tanto rígido

inerme ante el corolario

las grandes distancias

el progreso de un peregrino

en tierras baldías

(el ardiente calor de la selva

la escritura alpina de

campanillas azules y la nieve)

el glissando del corazón

más pequeño

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sosteniendo lo insostenible

TENÍA QUE HACERSE

dudo sobre cabalgar en el corcel azul

que aguarda en la puerta del corral

por la caricia de la mano de un joven

antes del amanecer, o sea, antes de

que los camiones de dieciocho ruedas

apaguen sus motores y se alisten para rodar

como los interminables trenes de furgones

retumbando al norte de Kansas

todo ese polvo, el calor

los tábanos que muerden y

las llagas en la boca, los aguijones

-el cuchillo del matadero-

todo ese amor que un gobierno llama

comercio y utilidad y ser práctico

tenía que hacerse:



⠀⠀derribar al niño que aguarda

⠀⠀junto a la puerta colgante

⠀⠀a que venga su corcel azul

PARÍS, UN MORIBUNDO CISNE EN EL INFINITO ARCO DEL SOL

incluso en el regalo del ahora

evoco tus primeros días

sentada en la Plaza San Miguel a las ocho y media

sola entre tantos

en espera del último pretendiente



(había una geometría ingenua en tus modales

como un péndulo

las perlas colgaban de tu cuello)

el camarero parloteaba

a nuestro alrededor

como un pajarito en busca

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀de una miga

(en la mesa, un círculo de admiradores

dentro del café, la canción de las flores de Delibes

y un espacio en el pedal sostenía el bajo

mientras las voces de dos sopranos

coqueteaban por encima de él)



París eterna, joven, trágica

París, un moribundo cisne en el infinito arco del sol

agarrado al pecho

y tú con esas muñecas perfectas

un francés que desarmaba

(¡cómo te justificaban los parisinos!)

aún no estaba listo para dejar ir el amor



(yo era una figura menor en tu órbita

que te conoció en Chicago

siendo una colegiala, ¿y qué?)

¡los engañaste a todos!

sí, tú y tu gracia natural bajo la luz artificial del Barrio Latino

(pura algarabía y emboscada)

demasiado humano

demasiado perfecto para ser verdad

(el arco musical que Pitágoras soñó en voz alta)

tan pronto amanecía

BAJO UNA CUBIERTA DE HOJALATA EN LA LLUVIA TROPICAL

tomaron a tus hijos de los brazos de su madre

y los envolvieron en las frías láminas de hormigón

tomaron el pan de la boca de tus hijos

y los arrojaron a los cuervos, rodeando el río Potomac

se apropiaron del sudor en el cuello de tus hijos

de la visión de los ojos de tus hijos

les desvalijaron los músculos, la espina dorsal

los pusieron a trabajar en sus respetables jardines

jardines de cocaína, arroz, algodón, caña

jardines para las manzanas en sus árboles

para la ensalada en sus vajillas

campos de lechuga, tomate, repollo, maíz amarillo

bonitas rosas amarillas en los jardines de Texas

cosecharon las lágrimas de tus hijos

amarillas, como todas las lágrimas de los pobres

que yacen en todos los pisos del mundo

al margen del sol, cautivos en cada

prisión y barrio de la historia colonial

sustituyeron el sexo de tus hijos con sucias mentiras

y las semillas del espinazo de tus hijos

usurparon también, las esparcieron de un tirón

como fertilizante sobre sus campos

tomaron los dedos de las manos de tus hijos

y los envolvieron con plástico transparente

bien apretados para el mercado

robaron el aliento a los pulmones de tus hijos

la inocencia de sus sueños

luego, subastaron las sobras de tus hijos



cuerpos bajo una cubierta de hojalata en la lluvia tropical

OJALÁ PUDIERAS SOSTENER LA MIRADA DE TUS HIJOS

ojalá pudieras sostener

la mirada de tus hijos por siempre

viajero de la tierra, mientras

caminas hacia la muerte

tú, en la bata de cenizas

tú, como los aburridos ministros del próximo mundo

ya te empujan a través de su puerta

más fuerte de lo que nunca fuiste

más fuerte incluso que tus hijos

quienes te han enriquecido

quienes, ahora, son los adultos

en la habitación, y tú el pequeño

-la vida es un hilo débil atravesando una bobina-



con la piel del color del suelo, la rodilla cojeando

la respiración como un fuego de antaño

¡agarra con firmeza esta mano, hijo de las estrellas!



¡agárrate fuerte niño del más allá!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀balacéate fuera del tiempo

en confianza y en verdad, esta es la mano que nunca antes comprendiste

ahora, aférrate al amor.

En el siguiente enlace el escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense Carlos Javier Jarquín, recita el poema titulado EL POETA de la autoría del poeta George Wallace:









Sobre el autor: George Wallace (22 de marzo de 1949, Hempstead, Nueva York, Estados Unidos) es un poeta y promotor de poesía. Obtuvo residencia en Walt Whitman Birthplace y fue el primer poeta laureado del condado de Suffolk. Es autor de 36 libros de narrativa y poesía, publicados en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Macedonia e India. Es una figura prominente en la escena de la actuación de poesía de Nueva York. Durante mucho tiempo viajó internacionalmente para actuar, dirigir talleres de escritura y dar conferencias sobre temas literarios. Enseña escritura en Pace University (NYC) y en Westchester Community College. Ha realizado residencias de investigación en el Centro de Estudios Helénicos de Harvard en Washington DC. Su trabajo se recopila en la Colección de Secciones Especiales, Instituto de Estudios LI de la Universidad de Hofstra. George es editor de Poetrybay.com, coeditor de Great Weather for Media y editor de Long Island Quarterly y Walt's Corner, una columna de poesía semanal en The Long Islander, un periódico comunitario fundado por Walt Whitman en 1838.

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Wallace_(poet)

Sobre la traductora: María Del Castillo Sucerquia (Barranquilla, 1997), es una poeta bilingüe, escritora, agente literaria, tutora, médica oriental (Neijing, España) y traductora (francés, inglés, italiano, portugués, ruso, griego, español y alemán). Traductora de muchos escritores alrededor del mundo y conocida por ser un gran puente entre ellos autores de lengua extrajera y el mundo del habla hispana. Con experiencia en radio y actuación (teatro y cine). Ha participado en numerosos festivales de poesía, recitales, foros, conferencias y encuentros culturales. Sus poemas han sido traducidos en diversas antologías, revistas, periódicos y sitios web nacionales e internacionales.