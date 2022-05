Mes de mayo, mes de la Virgen

Es una buena ocasión para dirigirnos todos los días a Ella para que en España, “Tierra de María” se recupere y vuelva a ser luz de las naciones, evangelizadora de muchas naciones. Recibo un escrito de una religiosa (monja) de Perú, con la cual suelo comunicarme. Me dice que en Perú cuando la pandemia se extendió, las iglesias estaban vacías, pero parece que en Perú el contagio ha bajado, y se han enterado de ciertos templos que están teniendo una asistencia masiva y comulgando de rodillas y en la boca .

¿Hay en España alguna iglesia en la cual se comulgue de rodillas y en la boca? Lo desconozco, pero lo que si está claro que España se ha convertido en tierra de misión. Este mes de Mayo es una buena ocasión para pedirle a la Santísima Virgen, Madre de Dios y nuestra, por esta España paganizada, corrompida, para que vuelva a recuperar su verdadero espíritu de nación católica.

No quero condenar a nadie, pero tenemos que reconocer que la nueva sociedad que se formó, con la aprobación de muchos Jerarcas de la Iglesia católica, es la principal causa de esta situación. Con los enemigos declarados de la Iglesia Católica, no se puede dialogar ni contemporizar, Hay que defender la Verdad, Dios es inmutable, no cambia, y hay que condenar con claridad, en lugar de conversar con los enemigos declarados, que esa sociedad que han formado, con la promulgación de leyes inicuas, es incompatible con la Doctrina Católica, y tenemos que estar dispuestos a que nos persigan y nos eliminen de su ideario, pero si queremos segur a Cristo, no esperemos que el mundo nos ponga una corona de laurel.

Cristo ya lo dejo dicho bien claro: “Si a Mi me han perseguido, lo mismo harán con vosotros.” Si mantenemos la fe, acudamos con confianza a nuestra Madre, y por medio de Ella, volverá a ser España “Tierra de María.”