Una sociedad sin cultura es un pueblo sin alma

Lo cotidiano es un consejo (s), ideas, pensamientos que se deberían adquirir como patrimonio de la misma sociedad, para su beneficio, que, es la necesitada para no regresar a las cavernas, prehistóricas, ni cavernas modernas, eso no. Las sociedades, están llenas de talentos. Existe una inmensa cantera en todos los sentidos, en el campo, ciudad, escuelas, colegios, las calles, y etc. Ahí el detalle.

Entonces. La solidaridad, comprensión, el sentimiento sano y la voluntad, entre otras cosas de bien, hacen un híbrido para converger, con el objetivo de llevar alivio a todos los seres sociales en la actualidad, y a los que vienen o vendrán naciendo cómo escritores, músicos, pintores bailarines, teatristas, compositores, actores, y todas las personas que hacen del arte una nova sociedad, paralela, pero insertada en la sociedad mordaz, incomprensiva, por la maledicencia de ciertos o muchos envidiosos, pero a pesar de ello, hacen patrimonio suyo la aportación al alma y nervio de las sociedades, porque una sociedad o pueblo sin cultura, es un pueblo sin alma.

A más cultura de las artes, mejores resultados de valores podrían obtenerse. Por ejemplo, un buen intento sería, que, en todas las escuelas de primaria, secundaria, sea obligatoria la clase de cultura de las artes, no sólo teoría, también práctica con cualquier instrumento que le guste al educando. El esfuerzo tiene su recompensa.

Y. Por supuesto, en la vida cotidiana, de la cultura, una vez que subsumieron los conocimientos teóricos y prácticos conforme los años, hacen su modo de vida, como un trabajo fidedigno, digno, lo cual es justo. Ahí, la cultura de las artes, ejerció dos funciones importantes: la de otorgar valores, sentimiento humanos, ser más culto, educado, y etcéteras cosas de bien, y la de dar un trabajo digno. En muchos casos así ha sido.

No obstante. Amás…, cultura, más educación, progreso, y mientras exista más orientación de los gobernantes en turno de los pueblos, sería una excelente inyección de valor, proyectado al aporte que debería darse, para hacer desarrollar aún más la cultura dentro de las artes, creada para tales fines. Es una inmensa realidad, que, esta si no hay apoyo fuerte, afecta a todos, porque nos estancamos, y las sociedades se vuelven más vulnerables, por supuesto unas en mayor dimensionalidad que otras. Se comprende que los gobiernos tienen sus problemas, que existen limitaciones, y quetienen otros asuntos que tratar, pero, no deben obviar, que el alma y nervio, la columna vertebral de cualquier sociedad es su cultura y hacerla desarrollar es supre mejor para el futuro.

La cultura a nadie perjudica. Sólo, cuando, se vuelve cultura de las artes politiqueras. Entonces, es necesario, que, la cultura no hay que dejar entre en esa (s) crisis. Los gobiernos de turno tienen la palabra. Que, no nos gane terreno la falta de reflexión, para que siempre perviva laperegrinación de las artes por doquier.

Existen, miles de niños, adolescentes, adultos, y etcéteras, que sabiéndolos conducir pueden generar aportes a la cultura de futuro y hacer cultura, si la cantera en todo está inserta en el ser humano. Por eso es loable masificar la cultura de las artes. No sólo hay que ver a la derecha, también existe otro lado la izquierda. Ojo. Está, en la ciudad, el campo, y ese mundo campesino, las escuelas, ahí pernocta la cantera para todo lo que bueno y mejor que se puede ir edificando socialmente. Para que no sea un mundo del saber perdido, sino recobrado y retroalimentado.Claro, estos asuntos de cultura no se edifican de un día para otro hay que tener tesón, voluntad y apoyo fuerte, solidario constante, del gobierno de turno y, no caer en el vacío, colgando sobre nada. Ese es un excelente reto.

Y, por otra parte, es comprensible y aceptable que, conforme avance o ha avanzado el tiempo, muchísimas personas han aprovechado ese aprendizaje de las artes, con lo cual han encontrado un medio de trabajo para vivir o subsistirse, ganándose la vida honradamente, lo que les obsequió su aprendizaje, es decir, pasa a ser un oficio más obtenido en este mundo. Y, es condición natural, en todos los tiempos ha sido así. ¡Ah!. Pero, se debe ser condescendiente, lo que un día aprendieron por el amor, sentimiento que depositaron en la fe de la cultura, creyendo en ella, pues ahora, lo justo sería que retribuyan un poquito.

Por ejemplo, que precioso sería, enseñar cultura en el campo, masificarla en: pintura, música, escritura, baile, danza teatro y demás cánones artísticos, estoy convencido y seguro, que a lo mejor brotarían excelentes artistas y de calidad. Además, reitero, su detalle que seleccionen, sería un medio de vida, como en muchísimos casos. Claro. El objetivo, idea es, que hagan cultura, se defiendan para vivir, y se prolifere la cultura de las artes. Así las sociedades avanzan aún más. Y, la historia se regocija.