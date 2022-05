¿Aprender inglés sin salir de España? Ahora es posible Ana Ruiz de Infante

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:16 h (CET) Llega el verano y son muchas las familias que planean llevar a sus hijos al extranjero. En ocasiones el desembolso es importante y, cuando se eligen destinos como Irlanda o UK, nos encontramos con que el aprendizaje no es como nos gustaría, prácticamente en los campamentos en el extranjero la edad de los niños y jóvenes les lleva al contexto fácil – hablar con otros hispanohablantes- y a evitar situaciones de compromiso y esfuerzo. Por tanto, acaban simplemente en clases tradicionales y compartiendo el tiempo con nacionalidades de todo tipo excepto con los nativos.

Por suerte, contamos con otras opciones en las que los resultados son incluso superiores y sin salir de España…. Como el “Pueblo inglés”, un lugar donde organizan campamentos de verano de inglés con un programa de inmersión con nativos angloparlantes dirigido tanto a niños y jóvenes como a universitarios.

Gracias a la creación de un microcosmos de habla inglesa durante los 8 días que dura el programa sólo se habla en inglés mientras se convive con angloparlantes nativos de todas partes del mundo (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Australia, Nueva Zelanda…).

Bajo el lema “solo se habla inglés aquí” los alumnos ponen a prueba su inglés durante 14 horas diarias en todo tipo de actividades y situaciones: juegos, deportes, talleres, teatro, roleplays, presentaciones…

El programa está diseñado para conseguir mejorar la comprensión, la comunicación y la confianza en inglés, pero también se potencian otros aspectos fundamentales para los niños y jóvenes tales como el trabajo en equipo, la creatividad, la responsabilidad, la inteligencia emocional, el respeto hacia la diversidad y diferentes culturas… En definitiva, un programa altamente efectivo y dinámico que marcará un antes y un después en el inglés de tus hijos.

Pueblo Inglés cuenta con diferentes emplazamientos: Salamanca, Ávila y Cáceres, entornos rodeados de naturaleza y espacios al aire libre, con piscinas, instalaciones deportivas, jardines y áreas sociales. Los programas de Pueblo Inglés se organizan según edades: Kids, Teens y Twenty.

Pueblo Inglés Kids (de 7 a 12 años) Dirigido a los más pequeños de casa, donde a través de juegos y actividades divertidas aprenden inglés sin darse cuenta. Todos los monitores que participan en el programa son angloparlantes nativos de diferentes nacionalidades y acentos.

Pueblo Inglés Teens (de 13 a 17 años) Los jóvenes convivirán con nativos de sus mismas edades procedentes de diferentes países del mundo. Toda una experiencia 100% en inglés, donde además de mejorar su inglés, forjarán amistades internacionales para toda la vida.

Pueblo Inglés Twenty (de 18 a 23 años) La opción ideal para jóvenes que buscan mejorar sus habilidades profesionales en inglés: conferencias, debates, llamadas, presentaciones... mientras conviven en inglés con nativos angloparlantes de sus mismas edades. En definitiva, una alternativa perfecta para los que quieran aprender inglés sin irse muy lejos!

Pueblo Inglés Tel: 910 889 404 www.puebloingles.com

