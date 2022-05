Ministra de AA.TT. en Moncloa con buñuelos El acecho a Robles, puede, el fisgoneo al móvil de Sánchez no, es difícil con el modo avión José Luis Heras Celemín

martes, 3 de mayo de 2022, 09:48 h (CET) Conceptos en diccionario y Wikipedia: ‘Ministra’: Persona que tiene a su cargo un ministerio. ‘Asunto’: Negocio, ocupación, quehacer. ‘Territorial’: Del territorio o relacionado con él. ‘Bolaños’: Bolas o pelotas de piedra que disparaban las bombardas y pedreros. ‘Buñuelos’: Fruta de sartenes que se hacen de masa de harina bien batida y frita en aceite. Cuando se fríe se esponja y sale de varias formas y tamaños. Moncloa (palacio de): Edificio en el noroeste de Madrid que acoge la sede de la Presidencia del Gobierno de España y es la residencia oficial del Presidente del Gobierno y su familia. ‘Terroristas’: Del terrorismo o relacionados con esa forma de lucha política violenta. ‘Tercermundista’: Perteneciente o relativo al tercer mundo.

2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid que evoca el levantamiento popular contra el invasor francés en el año1808. Fiesta. Una noticia, rara por la fecha y por la fiesta, llegó al móvil: 'Por sorpresa, se convoca Rueda de Prensa de la ministra portavoz y de Asuntos Territoriales desde la Moncloa con Bolaños'. El corrector, como siempre chinche y esta vez travieso, corrigió: 'Rueda de prensa de la ministra de Asuntos Terroristas en la Moncloa con Buñuelos'. Después, al conocer qué decían los ministros y cómo el Gobierno llevaba el asunto, digestión de notas, original y corregida, y titulo suprimiendo 'terroristas' y recuerdo al tercer mundo: Rueda de Prensa de la ministra de Asuntos Tercermundistas en Moncloa con buñuelos. Por respeto a lo que es el ministro de Relaciones con Las Cortes y Memoria Democrática, para ahorrar letras y algo más, fuera 'bolaños', que nombra al titular de un ministerio y define las pelotas de piedra que disparaban bombardas y pedreros. En su lugar, buñuelos y siglas: Ministra AA.TT. en Moncloa con buñuelos. Al conocerse el anuncio madrugador de Rueda de Prensa en la Moncloa, pasmo. Teorías. Y preguntas ¿Qué quiere comunicar el Gobierno?, ¿Por qué la urgencia? Gloriosos los usos y modos de este gobierno, una primera reflexión chusca. Avisarán que es primavera en el Corte Inglés. Al ver a Bolaños y su gesto revelando espionajes, precisión Mortadelo-Filemón: El acecho a Robles puede, el fisgoneo al móvil de Sánchez no, es difícil con el modo avión. A lo largo de la mañana, las opiniones en programas de televisión, emisoras de radio y digitales, fueron ocupándose del tema. A la vez, lo que dijeron los ministros, lo que se callaron, lo que trataron de dirigir, el tiempo en el espionaje y, lo más notable, qué habían conseguido los espías con Pegasus. Llegaron, y con ellos llegamos todos, a un fárrago en el que, acaso por intención inteligente, se cambiaron los papeles. Hasta ayer, el gobierno de coalición PSOE-UP había orillado a la ministra de Defensa y al CNI que dirige. Margarita Robles aparecía sola, a expensas y manos de la casi oposición simulada de los independentistas catalanes y vascos con apoyo del comunismo podemita. Tras la aparición de Bolaños con gestos y titubeos pensados y medidos, el supuesto espionaje del Gobierno, se trastocó en una persuasión: Gobierno espiado. Alrededor, dudas razonables, muchos datos en el móvil del Presidente (2,7 gigas) demasiados sin protección. Y lo que ocurría en España cuando los móviles fueron hackeados: Crisis diplomática con Marruecos. Golpe de Estado del independentismo catalán. Y el ruido de indultos. Con ella, las sospechas se opacaron. Los bolaños, bolas o pelotas de piedra que disparaban contra el Gobierno, en manos del ministro Félix Bolaños perdieron contundencia para convertirse en nutriente político aprovechable para el PSOE: Los buñuelos del corrector ortográfico, una fruta de sartenes que se hacen de masa de harina bien batida y frita en aceite. Cuando se fríe se esponja y sale de varias formas y tamaños. De momento, lo comunicado con urgencia tiene actualidad, parece útil para el Gobierno y va a seguir. Es posible que haya interés en que sepamos qué ha pasado, que haya consecuencias para algunos, que la justicia y los órganos del Estado consigan lo preciso. Y que lo cuenten, si interesa a quien maneja la información. Si es así, veremos cómo transcurre lo que sigue, en qué queda lo apuntado y sospechado. Y, si no estorba, la forma y tamaño del frito. Mientras tanto, la Rueda de Prensa de la ministra portavoz y de Asuntos Territoriales desde la Moncloa con Bolaños', que se convocó urgente en beneficio de quien sea, puede seguir como tal. También, por lo anterior y sin prisa, armonizada en un bosquejo apaciguado y un punto dulce: Ministra AA.TT. en Moncloa con buñuelos.

