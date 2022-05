Libertad individual en política Las sociedades no producen incultura, son los poderes fácticos los que teledirigen la ignorancia Ángel Alonso Pachón

lunes, 2 de mayo de 2022, 09:00 h (CET) La realidad política choca frontalmente con el sentido común ético, personal y profesional, de los políticos de Partido. La igualdad amorfa de todo un conjunto de Diputados, Senadores, Concejales, nos hace retroceder a los tiempos de la ignorancia sin libertad, “o conmigo o contra mí”. Contemplar la “estupidez, estulticia, necedad, ignorancia”, que rodea a esa clase política, “negacionista” de su propia identidad personal, hace pensar que el “esclavismo individual interesado” existió y sigue existiendo, “mutatis mutandis”.

En muy pocas cabezas, bien formadas, puede existir la “uniformidad” por obediencia sumisa; ni siquiera en el ámbito conventual la obediencia es ciega; las personas se agachan por tres posibles causas: primera, por propia voluntad, segunda, porque les fuerzan y tercera, porque les pagan. La primera y más exigida cualidad de cualquier político en España es ser AMORFO. “No tener forma definida”, “No tener estructura personal definida”… Son personas “sometidas a obediencia”; Su “indiferencia personal interna” recuerda aquello de las “por treinta monedas”.

¿Cómo es posible que la conciencia de alguno de los diputados, Senadores o Concejales no se sobresalte y de un respingo ante algo que choque contra sus principios “individuales”? El hemiciclo, en el momento de la votación, se convierte en una plaza de toros, hay que salir al ruedo y saber lidiar como uno es.

El “feminismo”, anacrónico socialmente, es la mejor herramienta seleccionada por la “universalidad económica” …, otra forma de sometimiento interesado de principios éticos personales y por naturaleza, no transferibles.

Las sociedades van perdiendo sus identidades…, las personas, sus “ADN” diferenciales…, los principios religiosos, se “cuadriculan”,,,,, la naturaleza, se “reescribe” al gusto del consumidor manipulado…, la ignorancia, el mejor ungüento “utilizable”…, la pobreza, el camino utilizado por los poderosos…, las “conciencias”, silenciosas, aceptan la “unanimidad ciega y cobarde” para poder participar en el festín.

Las sociedades “no producen” incultura…, son los “poderes fácticos” los que teledirigen la ignorancia, como mejor alimento para ellos crecer.

Por todo ello, "MUTATIS MUTANDIS", es necesaria una "REVOLUTION SOCIAL" en defensa de las libertades individuales y de las idiosincrasias de grupos, pueblos y naciones.

