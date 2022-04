Un estudio confirma por primera vez la eficacia de la terapia natural para los síntomas de la menopausia Según la AEEM, una de cada cuatro mujeres verá afectada su calidad de vida por ello Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 29 de abril de 2022, 09:39 h (CET) Un estudio ha confirmado por primera vez la eficacia de un producto con ingredientes naturales para tratar los síntomas de la menopausia, como los sofocos, el insomnio, el síndrome metabólico o la vitalidad, entre otros, ofreciendo de esta manera una nueva opción terapéutica más allá de la THM y las isoflavonas.

Los resultados serán presentados en el XVII Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) que se celebra en Murcia. En concreto, los resultados preliminares de Libirty, un estudio realizado por Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer con el tratamiento Libicare® Meno, del laboratorio Procare Health, han permitido comprobar que el 60% de las mujeres que lo toman durante 3 meses consiguen disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida y vitalidad de forma muy representativa.

Según datos de la AEEM, una de cada cuatro mujeres verá afectada su calidad de vida por la sintomatología de la menopausia (los sofocos, las molestias vaginales, la osteoporosis, el aumento de peso, la ansiedad e irritabilidad, el insomnio o la depresión) y requerirá tratamiento. “En este sentido, el primer escalón terapéutico consiste en una serie de medidas higiénico-dietéticas, la práctica de ejercicio físico y evitar los tóxicos. Si la calidad de vida no mejora de esta manera es cuando nos planteamos el tratamiento farmacológico siendo el más conocido la terapia hormonal de la menopausia (THM). Sin embargo, existen nuevas opciones a base de ingredientes naturales y, por tanto, sin efectos secundarios como la THM, que consiguen mitigar de forma efectiva e integral el conjunto de esos síntomas sin tener que recurrir a diferentes productos”, afirma el doctor Santiago Palacios, director del Instituto Palacios, miembro de la AEEM y quien ha dirigido el estudio Libirty.

Este trabajo ha permitido comprobar la mejora de la actividad sexual, el estado de salud y el estado de ánimo según la Escala Cervantes, escala desarrollada por la AEEM para medir la calidad de vida de la mujer en la menopausia, después de tres meses de tratamiento con Libicare® Meno. En concreto, si al inicio del mismo el 69,3% de las pacientes sufrían sofocos de manera muy frecuente (una de cada cinco, en todo momento), a las 12 semanas el porcentaje se redujo al 15,4% (quedando a cero el número de mujeres que los sufren en todo momento). Otra de las mejoras demostradas es en el descanso: si al inicio el 46,2% de las mujeres dormía pero no conseguía descansar, ese porcentaje se reduce a cero después de tres meses.

“Hay que tener en cuenta que los síntomas durante el climaterio ejercen un efecto dominó: la sudoración nocturna provoca insomnio, este genera cansancio e irritabilidad y como consecuencia existe menos vitalidad, energía, deseo sexual, etc. Por eso es tan importante contar con un tratamiento que nos permita abordarlo todo de manera conjunta”, asegura el doctor Palacios.

Mejora de las molestias vaginales y la actividad sexual

Las molestias vaginales también son frecuentes durante el climaterio y pueden ser abordadas con productos de origen natural libres de hormonas. Así, durante el congreso de la AEEM se presentarán también los resultados preliminares del estudio Idra Study, un ensayo clínico sobre la eficacia y seguridad de Idracare® en el tratamiento de los síntomas de moderados a severos de la atrofia vulvovaginal asociados a la menopausia. “Se trata de un gel hidratante vaginal con ácido hialurónico en alta concentración que facilita la hidratación y la reparación tisular. Además, contiene un prebiótico que protege y equilibra la microbiota vaginal”, afirma Emsellem.

El estudio, realizado en cuatro centros españoles (Clínica Sagrada Familia, Instituto Palacios, Hospital Miguel Servet y Gabinete Médico Velázquez), ha permitido comprobar como el 91,1% de las pacientes presentaron mejoría en cuanto a la sequedad vaginal y la dispareunia (dolor en las relaciones sexuales) después de tres meses de tratamiento. Así mismo, más del 80% manifestaron mejoría en la elasticidad, la integridad epitelial y la humedad. Como resumen, el 76,9% de las pacientes estudiadas (200) quedaron bastante o muy satisfechas con el uso de este gel vaginal tras 12 semanas de uso. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un estudio confirma por primera vez la eficacia de la terapia natural para los síntomas de la menopausia Según la AEEM, una de cada cuatro mujeres verá afectada su calidad de vida por ello El 57% de los pacientes sometidos a una cirugía torácica pueden sufrir dolor crónico Se insta a la prevención de la cronificación del dolor ​Los niños con asma deben practicar deporte Los deportes que alternan momentos de esfuerzo con descansos son los más recomendables, como el tenis o la natación La insuficiencia cardíaca, primera causa de hospitalización a partir de los 65 años ​Más de 480 médicos internistas se han dado cita en la XXIV Reunión del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular ​Coronavirus sin mascarilla Entrevista a Isabel Sola Gurpegui, viróloga y bióloga, experta en coronavirus e investigadora